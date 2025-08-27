Giá heo hơi hôm nay 27.8.2025: Bất ngờ rớt mạnh

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang giảm đi trong mùa mưa bão và bất an vì dịch bệnh trên gia súc ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, đang giao dịch trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh về cùng mức 54.000 đồng/kg; Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Hải Phòng, và Hưng Yên 55.000 đồng/kg; Lai Châu, Điện Biên và Sơn La thu mua ở mức 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá heo hơi vẫn giữ ổn định.

Sau khi hứng chịu cơn bão số 5, giá heo hơi tại khu vực miền Trung tiếp tục giảm mạnh đến 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai duy trì mức 54.000 đồng/kg; Khánh Hoà và Lâm Đồng lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị có giá heo hơi thấp nhất cả nước, giao dịch tại mức 51.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại, heo hơi được bán ra khoảng 52.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Khu vực phía nam, giá heo hơi cũng giảm đồng loạt 1.000 - 2.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, An Giang, TP HCM và Vĩnh Long đang cùng mức 58.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Cần Thơ 59.000 đồng/kg. Cà Mau hiện là địa phương duy nhất có giá heo hơi đạt 60.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.