Giá heo hơi hôm nay 22.8.2025: Kéo dài đà giảm

Nguồn thịt heo đưa ra tiêu thụ tăng lên trong thời gian qua đã khiến giá heo giảm mạnh ẢNH: ĐINH ĐANG

Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước nhưng với động thái triển khai các biện pháp ngăn chặn quyết liệt từ lực lượng chức năng, nhiều xã phường đã dần khoanh vùng, khống chế được. Tuy vậy, giá heo hơi hôm nay vẫn tiếp tục giảm sâu trên cả nước.

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại TP.Hải Phòng lùi về mức 57.000 đồng/kg; tại Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ xuống 56.000 đồng/kg; tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La còn 55.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi tiếp tục đi xuống tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, xuống còn 54.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng. Giá heo hơi tại Đắk Lắk và Khánh Hòa lần lượt 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương duy nhất thu mua ở mức 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng nằm trong xu hướng giảm với mức giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương và dao động từ 60.000 - 61.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai và Tây Ninh, giá heo hơi hôm nay lùi về mức 60.000 đồng/kg. Hiện tại, đây vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đang lùi về mức 57.300 đồng/kg, giảm gần 10.000 đồng/kg so với thời điểm tháng trước và đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Nguyên nhân là do tình hình dịch tả heo châu Phi xảy ra trên diện rộng khiến nguồn heo đưa ra tiêu thụ trên thị trường tăng vọt, trong khi đó tâm lý lo lắng cũng khiến cho nhu cầu tiêu thụ thịt heo sụt giảm.