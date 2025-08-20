Giá heo hơi hôm nay 20.8.2025: Rớt xuống vùng đáy

Giá thịt heo trên thị trường đang giảm mạnh do nhu cầu sụt giảm ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá heo hơi hôm nay chưa dừng đà giảm sau nhiều ngày liên tiếp. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi và dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá heo hơi ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Tuyên Quang về mức 58.000 đồng/kg; tại Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên xuống 57.000 đồng/kg; tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La còn 56.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương. Đặc biệt, giá heo hơi Gia Lai xuống 54.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 55.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa 58.000 đồng/kg. Đây là khu vực dịch tả heo châu Phi bùng phát dữ dội, từ ngày 1.7 đến 12.8, dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi đã gây thiệt hại cho 8.964 hộ chăn nuôi thuộc 56 xã, phường, tổng số heo bị tiêu hủy lên tới 60.076 con. Dịch bệnh lan rộng khiến giá heo hơi tại thị trường miền Trung rơi về vùng giá 54.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng liên tục đi xuống, đến sáng nay giảm tiếp 1.000 đồng/kg tại TP.HCM và Cần Thơ, đưa giá thu mua về 61.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, heo hơi tại Cà Mau còn 62.000 đồng/kg.

Bình quân giá heo hơi trên cả nước rơi về 58.300 đồng/kg, so với thời điểm cách đây 1 năm thì đây được xem là mức thấp nhất, giảm đến 4.000 đồng/kg so cùng kỳ 2024.