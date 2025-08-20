Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 20.8.2025: Rớt xuống vùng đáy

Đinh Đang
Đinh Đang
20/08/2025 08:36 GMT+7

Sau nhiều ngày liên tiếp giảm, giá heo hơi đã rớt về mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.

Giá heo hơi hôm nay 20.8.2025: Rơi xuống vùng đáy - Ảnh 1.

Giá thịt heo trên thị trường đang giảm mạnh do nhu cầu sụt giảm

ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá heo hơi hôm nay chưa dừng đà giảm sau nhiều ngày liên tiếp. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi và dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá heo hơi ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Tuyên Quang về mức 58.000 đồng/kg; tại Phú Thọ, Cao Bằng, Thái Nguyên xuống 57.000 đồng/kg; tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La còn 56.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương. Đặc biệt, giá heo hơi Gia Lai xuống 54.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 55.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa 58.000 đồng/kg. Đây là khu vực dịch tả heo châu Phi bùng phát dữ dội, từ ngày 1.7  đến 12.8, dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi đã gây thiệt hại cho 8.964 hộ chăn nuôi thuộc 56 xã, phường, tổng số heo bị tiêu hủy lên tới 60.076 con. Dịch bệnh lan rộng khiến giá heo hơi tại thị trường miền Trung rơi về vùng giá 54.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng liên tục đi xuống, đến sáng nay giảm tiếp 1.000 đồng/kg tại TP.HCM và Cần Thơ, đưa giá thu mua về 61.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức giảm này, heo hơi tại Cà Mau còn 62.000 đồng/kg. 

Bình quân giá heo hơi trên cả nước rơi về 58.300 đồng/kg, so với thời điểm cách đây 1 năm thì đây được xem là mức thấp nhất, giảm đến 4.000 đồng/kg so cùng kỳ 2024.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 19.8.2025: Giảm đồng loạt

Giá heo hơi hôm nay 19.8.2025: Giảm đồng loạt

Giá heo hơi tiếp tục giảm đồng loạt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo dịch tả heo châu Phi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận