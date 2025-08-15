Giá heo hơi hôm nay 15.8.2025: Tiếp tục giảm trên cả nước

Giá heo hơi giảm nhanh vì dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường phía bắc, giá heo hơi tiếp đà giảm tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Cụ thể, sau khi giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại TP.Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh về mức 60.000 đồng/kg; Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên 59.000 đồng/kg; Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lạng Sơn còn 58.000 đồng/kg. Hiện thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương, trong đó các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Ngãi giảm về 56.000 đồng/kg; Đắk Lắk còn 59.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 56.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực - 62.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Cần Thơ và Tây Ninh, xuống mức 63.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi được ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Giá heo hơi bình quân tại khu vực này 63.000 đồng/kg, trong đó Cà Mau 64.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Heo hơi liên tục rơi về vùng giá thấp, nguyên nhân chính do dịch tả heo châu Phi lan rộng. Lãnh đạo Bộ NN-MT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng dập dịch, khống chế dịch tả heo châu Phi bằng mọi giải pháp, bởi đàn heo bệnh chết và bị tiêu hủy sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi, nguồn cung thiếu hụt cũng sẽ đẩy giá thịt heo tăng cao vào cuối năm, gây áp lực cho chỉ số giá tiêu dùng.







