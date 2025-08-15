Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 15.8.2025: Tiếp tục giảm trên cả nước

Đinh Đang
Đinh Đang
15/08/2025 08:15 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi chưa được khống chế, nhu cầu tiêu thụ giảm sút.

Giá heo hơi hôm nay 15.8.2025: Tiếp tục giảm trên cả nước - Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm nhanh vì dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường phía bắc, giá heo hơi tiếp đà giảm tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Cụ thể, sau khi giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại TP.Hải Phòng, Hưng Yên và Bắc Ninh về mức 60.000 đồng/kg; Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên 59.000 đồng/kg; Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Lạng Sơn còn 58.000 đồng/kg. Hiện thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương, trong đó các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Ngãi giảm về 56.000 đồng/kg; Đắk Lắk còn 59.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 56.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực - 62.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Cần Thơ và Tây Ninh, xuống mức 63.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi được ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Giá heo hơi bình quân tại khu vực này 63.000 đồng/kg, trong đó Cà Mau 64.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Heo hơi liên tục rơi về vùng giá thấp, nguyên nhân chính do dịch tả heo châu Phi lan rộng. Lãnh đạo Bộ NN-MT đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng dập dịch, khống chế dịch tả heo châu Phi bằng mọi giải pháp, bởi đàn heo bệnh chết và bị tiêu hủy sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi, nguồn cung thiếu hụt cũng sẽ đẩy giá thịt heo tăng cao vào cuối năm, gây áp lực cho chỉ số giá tiêu dùng. 



Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 14.8.2025: Giảm mạnh nhiều nơi

Giá heo hơi hôm nay 14.8.2025: Giảm mạnh nhiều nơi

Giá heo hơi đồng loạt giảm ở cả 3 miền, đặc biệt nhiều địa phương giảm đến 2.000 đồng/kg; bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện mức giá thấp nhất mới.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo dịch tả heo châu Phi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận