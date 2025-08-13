Giá heo hơi hôm nay 13.8.2025: Bất ngờ giảm mạnh

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại các chợ đang giảm trong khi tăng lên tại siêu thị, trong thời điểm dịch bệnh trên heo đang lan rộng ẢNH: ĐINH ĐANG

Ngày 13.8, giá heo hơi tiếp tục duy trì xu hướng giảm tại thị trường miền Bắc. Cụ thể, tại Tuyên Quang và Ninh Bình, giá heo hơi giảm về 61.000 đồng/kg; tại Lào Cai 60.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại trong khu vực, giá heo hơi dao động từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên có giá heo cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, sau vài phiên đi ngang và nhích dần lên trước đó, giá heo hơi hôm nay bất ngờ biến động mạnh, giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành. Đây hiện là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước, trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg.

Sau nhịp điều chỉnh sáng nay, heo hơi tại Lâm Đồng và Khánh Hòa lần lượt 63.000 đồng và 60.000 đồng/kg; tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh xuống mức 58.000 đồng/kg; tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi còn 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng giảm bất thường chủ yếu ảnh hưởng do dịch tả heo châu Phi đang lan rộng, đặc biệt tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi khó kiểm soát người, phương tiện ra vào và gần như không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. Tại một số địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... vẫn còn xảy ra tình trạng vứt xác heo bệnh ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước và làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo lãnh đạo Bộ NN-MT, dịch tả heo châu Phi có nguy cơ làm giảm sản lượng thịt heo cung cấp cho thị trường, khi thiếu hụt nguồn cung sẽ đẩy giá thịt heo lên cao làm ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng, cần nhanh chóng tập trung khống chế, dập dịch triệt để để bảo vệ sinh kế nông dân và giữ ổn định kinh tế - xã hội.