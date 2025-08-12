Giá heo hơi hôm nay 12.8.2025: Thị trường tiếp đà giảm

Giá heo hơi miền Bắc giảm 1.000 đồng ở Hà Nội và Bắc Ninh xuống 62.000 đồng/kg; Lào Cai còn 61.000 đồng; Điện Biên và Sơn La còn 60.000 đồng/kg. Các địa phương khác giữ giá của ngày hôm trước với mức phổ biến từ 60.000 - 62.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp đà giảm khiến khoảng cách giữa các vùng miền tiếp tục mở rộng ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi giữ ở mức thấp, chẳng hạn Gia Lai chỉ 57.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đứng ở mức cao ở nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long 65.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ và Cà Mau 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại thị trường lân cận là Trung Quốc cũng trên đà giảm còn 50.400 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 116.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 202.000 đồng/kg, giò heo rút xương 135.000 đồng/kg, nạc dăm 170.000 đồng/kg…

Trong khi giá heo hơi giảm thì giá vịt thịt lại tăng 400 đồng ở miền Trung lên 47.200 đồng/kg, miền Nam tăng 900 đồng lên 46.900 đồng/kg, miền Bắc đứng ở mức cao nhất với 47.300 đồng/kg. Giá gà thịt không có nhiều biến động, bình quân cả nước 58.300 đồng/kg.