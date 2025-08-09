Giá heo hơi hôm nay 9.8.2025: Giảm trên diện rộng

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm 2.000 đồng ở 3 địa phương gồm Hải Phòng, Thái Nguyên và Tuyên Quang, cùng xuống 62.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác đồng loạt giảm 1.000 đồng như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, còn 63.000 đồng/kg; Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ còn 62.000 đồng/kg; các địa phương còn lại giảm về 61.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm đồng loạt ở miền Bắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh còn 60.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; ngược lại, thấp nhất là Gia Lai với 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác phổ biến từ 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Ngược với đà giảm ở miền Bắc và miền Trung, tại miền Nam giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở An Giang lên 63.000 đồng/kg, cùng với Cần Thơ, cũng là giá thấp nhất khu vực. Đặc biệt, Tây Ninh 65.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; các tỉnh thành còn lại 64.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt không có nhiều thay đổi, phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 116.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 202.000 đồng/kg, giò heo rút xương 135.000 đồng/kg, nạc dăm 170.000 đồng/kg…

Trong khi giá heo hơi giảm thì giá gia cầm đồng loạt tăng, đặc biệt là gà thịt tăng đến 1.900 đồng ở miền Bắc lên 57.000 đồng/kg, miền Trung tăng 1.200 đồng lên 56.800 đồng/kg và miền Nam tăng 1.800 đồng lên 61.000 đồng/kg. Với vịt thịt, miền Nam tăng nhẹ 500 đồng lên 44.100 đồng/kg, còn miền Bắc 47.300 đồng, miền Trung 44.000 đồng/kg.