Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 8.8.2025: Chờ diễn biến mới

Đinh Đang
Đinh Đang
08/08/2025 07:59 GMT+7

Giá heo hơi tạm ngừng biến động nhưng diễn biến trong thời gian tới như thế nào vẫn khó dự đoán khi dịch tả heo châu Phi chưa được khống chế và sức mua chưa tăng mạnh.

Giá heo hơi hôm nay 8.8.2025: Chờ diễn biến mới - Ảnh 1.

Giá thịt heo ổn định do cung cầu đang cân bằng

ẢNH: Đ.Đ

Thị trường đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, thông thường, ở thời điểm này giá heo hơi sẽ nhích lên do nhu cầu tích trữ chuẩn bị phục vụ cho những ngày nghỉ nhưng giá heo hơi trong những ngày qua vẫn rất "xập xình". 

Tại thị trường phía bắc, giá heo hơi duy trì đi ngang trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang và Thái Nguyên, giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Theo sau là Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ 63.000 đồng/kg; các địa phương còn lại trong vùng có giá 62.000 đồng/kg. 

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng chững lại chờ xu hướng mới. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực này giao dịch trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất khu vực 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Lâm Đồng. Tiếp sau là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi cũng đang tạm ngừng biến động và duy trì giao dịch trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Hiện Tây Ninh là địa phương duy nhất ghi nhận giá heo hơi 65.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tiếp đó là TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long 64.000 đồng/kg. Cần Thơ và An Giang có giá heo hơi thấp nhất vùng, ở mức 63.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg.

Theo dõi những diễn biến trên thị trường tiêu thụ hiện nay, nhiều vụ bắt giữ thịt heo bệnh đang được cấp đông, tích trữ để đưa đi tiêu thụ khiến người tiêu dùng bất an. Chính phủ đã có các công điện chỉ đạo triển khai quyết liệt những giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi, trong đó có nhấn mạnh đến vấn đề ngăn chặn bán chạy heo bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tiêu thụ heo bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 7.8.2025: Tăng, giảm trái chiều

Giá heo hơi hôm nay 7.8.2025: Tăng, giảm trái chiều

Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc và Trung tiếp đà giảm ở một số địa phương, ngược lại miền Nam vẫn tăng nhẹ.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận