Giá heo hơi hôm nay 8.8.2025: Chờ diễn biến mới

Giá thịt heo ổn định do cung cầu đang cân bằng ẢNH: Đ.Đ

Thị trường đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, thông thường, ở thời điểm này giá heo hơi sẽ nhích lên do nhu cầu tích trữ chuẩn bị phục vụ cho những ngày nghỉ nhưng giá heo hơi trong những ngày qua vẫn rất "xập xình".

Tại thị trường phía bắc, giá heo hơi duy trì đi ngang trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang và Thái Nguyên, giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Theo sau là Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai và Phú Thọ 63.000 đồng/kg; các địa phương còn lại trong vùng có giá 62.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng chững lại chờ xu hướng mới. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực này giao dịch trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất khu vực 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Lâm Đồng. Tiếp sau là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi cũng đang tạm ngừng biến động và duy trì giao dịch trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Hiện Tây Ninh là địa phương duy nhất ghi nhận giá heo hơi 65.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tiếp đó là TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long 64.000 đồng/kg. Cần Thơ và An Giang có giá heo hơi thấp nhất vùng, ở mức 63.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg.

Theo dõi những diễn biến trên thị trường tiêu thụ hiện nay, nhiều vụ bắt giữ thịt heo bệnh đang được cấp đông, tích trữ để đưa đi tiêu thụ khiến người tiêu dùng bất an. Chính phủ đã có các công điện chỉ đạo triển khai quyết liệt những giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi, trong đó có nhấn mạnh đến vấn đề ngăn chặn bán chạy heo bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tiêu thụ heo bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.