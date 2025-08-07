Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 7.8.2025: Tăng, giảm trái chiều

Chí Nhân
07/08/2025 07:59 GMT+7

Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc và Trung tiếp đà giảm ở một số địa phương, ngược lại miền Nam vẫn tăng nhẹ.

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm 1.000 đồng ở Ninh Bình xuống 63.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương trong khu vực. Giá cao nhất là 64.000 đồng/kg duy trì tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng đồng giá 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi biến động nhẹ giữa các miền

Tại miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An xuống 61.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; ngược lại thấp nhất là Gia Lai chỉ 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 58.000 – 61.000 đồng/kg.

Ngược với đà giảm ở miền Bắc và Trung, tại miền Nam giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Vĩnh Long lên 64.000 đồng/kg cũng là mức phổ biến của nhiều tỉnh thành khác. Đặc biệt tại Tây Ninh giá 65.000 đồng/kg, cao nhất cả nước, riêng An Giang thấp nhất chỉ 62.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định mức phổ biến là 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 118.000 đồng/kg, ba rọi 170.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 202.000 đồng/kg, giò heo rút xương 135.000 đồng/kg, nạc dăm 172.000 đồng/kg…

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7, cả nước phát sinh tới 571 ổ dịch tả heo châu Phi tại 29/37 tỉnh, thành; số heo chết và tiêu hủy là 73.488 con. So sánh với tháng 6, số ổ dịch tăng 2,5 lần, số heo chết tiêu hủy tăng 8,4 lần. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện gần 1.000 ổ dịch, số heo chết và tiêu hủy tăng tương đương 53,3%. Đây là nguyên nhân khiến giá heo hơi gần đây giảm mạnh vì người dân tranh thủ bán tháo.

