Giá heo hơi hôm nay 11.8.2025: Tăng trở lại

Giá thịt heo đang tăng trở lại ở thị trường phía nam ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá heo hơi hôm nay tiếp duy trì xu hướng giảm nhẹ tại thị trường miền Bắc. Cụ thể, heo hơi tại Lai Châu và Cao Bằng về 60.000 đồng/kg; Quảng Ninh và Hưng Yên lần lượt về 61.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng/kg. Hiện heo hơi tại khu vực này được mua bán với giá dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội và Bắc Ninh là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi đã có tín hiệu tăng trở lại. Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, gia thu mua heo hơi tại Khánh Hòa 61.000 đồng/kg; Huế và Quảng Ngãi 59.000 đồng/kg; Lâm Đồng lên 64.000 đồng/kg. Nhìn chung giá heo hơi tại khu vực này đang dao động trong khoảng 57.000 - 64.000 đồng/kg. Gia Lai vẫn đang là địa phương giữ mức giao dịch thấp nhất cả nước ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong sáng nay. Với sự điều chỉnh này, giá heo hơi tại TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau 65.000 đồng/kg; Cần Thơ và An Giang lên mức 64.000 đồng/kg. Giá trung bình toàn vùng hiện đang ở mức xấp xỉ 65.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, trong tháng 7 vừa qua, bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn đang lan rộng, cả nước phát sinh 571 ổ dịch với số heo chết và tiêu hủy trong tháng gần 73.500 con. Bệnh dịch chủ yếu bùng phát tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tái phát từ ổ dịch cũ. Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 7.2025, tổng đàn heo cả nước tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số tỉnh thành có mức tăng khá. Cụ thể, Tây Ninh tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; Sơn La tăng 11%; Lào Cai 7,9%; Lâm Đồng 3,5%; Tuyên Quang 1,8%; TP.HCM 1,4%. Một số tỉnh có số lượng heo giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh gồm: Khánh Hòa giảm 14,7%; Phú Thọ 4,8%; Hà Tĩnh 2,6%; Hà Nội 1,9%; Thái Nguyên 1,2%.



