Giá heo hơi hôm nay 14.8.2025: Giảm mạnh nhiều nơi

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 2.000 đồng ở Quảng Ninh và Lạng Sơn xuống 59.000 đồng/kg. Cùng mức giảm 2.000 đồng nhưng Hà Nội, Thái Nguyên và Phú Thọ giữ được mốc 60.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng loạt giảm 1.000 đồng; trong đó, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên về 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang còn 60.000 đồng/kg; các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 59.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp đà giảm trên cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi nhiều địa phương giảm thêm 1.000 đồng và xuất hiện mức giá thấp nhất mới với 56.000 đồng/kg ở Quảng Trị và Gia Lai. Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng, xuống 57.000 đồng/kg, cùng mức với Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Cùng giảm 1.000 đồng, giá heo hơi ở Đắk Lắk về mốc 60.000 đồng/kg, Lâm Đồng còn 62.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 2.000 đồng ở Đồng Tháp và Vĩnh Long xuống 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giảm 1.000 đồng còn 64.000 đồng/kg là Tây Ninh và Cà Mau; trong khi TP.HCM, Đồng Nai, An Giang xuống 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 60.300 đồng/kg, cao hơn thị trường lân cận Trung Quốc khoảng 10.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 203.000 đồng/kg, giò heo rút xương 133.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá gà thịt tăng 1.000 - 1.200 đồng tùy khu vực lên mức bình quân cả nước 59.500 đồng/kg; giá vịt thịt tăng nhẹ ở miền Trung còn miền Nam tăng tới 1.100 đồng lên 48.000 đồng/kg, cao hơn các khu vực khác khoảng 1.000 đồng/kg.