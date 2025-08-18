Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 18.8.2025: Rớt dưới mốc 60.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
18/08/2025 08:10 GMT+7

Giá heo hơi đầu tuần duy trì đà giảm kéo dài từ tuần trước, bình quân cả nước đã lùi xuống dưới mốc 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18.8.2025: Rớt dưới mốc 60.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Dịch tả heo châu Phi lan rộng khiến giá heo rớt xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, heo hơi ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Lào Cai, về mức 58.000 đồng/kg, cùng giá với Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi chưa có biến động và giữ trạng thái đi ngang. Tuy nhiên, đây là khu vực đang có giá heo hơi thấp nhất cả nước, với mức 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà ĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương hiếm hoi trong khu vực giữ giá 62.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi rớt đồng loạt tại nhiều địa phương, trong đó Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ đã lùi về 62.000 đồng/kg. Như vậy, hiện chỉ còn duy nhất Cà Mau giữ được giá 63.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại "thủ phủ" chăn nuôi Đồng Nai, tình hình dịch tả heo châu Phi đang trở nên nghiêm trọng.  Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh, địa phương hiện có tổng đàn heo hơn 4 triệu con, với 2.000 cơ sở chăn nuôi trang trại. Tình hình dịch bệnh gia tăng đột biến đặt ra áp lực rất lớn cho ngành chăn nuôi và công tác thú y.

Một trong những thách thức lớn đến từ việc Đồng Nai và Bình Phước (trước khi sáp nhập) có tổng đàn heo lớn nhất nước, địa bàn rộng lớn nhưng nhân lực thú y cơ sở lại mỏng và thiếu, gây lúng túng trong kiểm soát dịch bệnh. Hiện Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tại 20 xã, tiêu hủy hơn 4.000 con heo. So với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch tăng 187% và số heo chết, tiêu hủy tăng tới 718%.

