Giá heo hơi hôm nay 16.8.2025: Tiếp tục giảm, thịt nhập vượt 1 tỉ USD

Chí Nhân
Chí Nhân
16/08/2025 07:55 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm, ở một số địa phương xuống mức rất thấp với 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, người Việt cũng đã chi hơn 1 tỉ USD để nhập khẩu thịt trong 7 tháng qua, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tại miền Bắc, Ninh Bình là địa phương duy nhất ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng xuống còn 59.000 đồng/kg, cũng là mức phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Hiện tại các địa phương duy trì giá heo hơi cao nhất 60.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên. Có 4 địa phương là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn cùng mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 16.8.2025: Tiếp tục giảm, thịt nhập vượt 1 tỉ USD- Ảnh 1.

Trong 7 tháng, Việt Nam đã chi hơn 1 tỉ USD để nhập khẩu thịt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, Thanh Hóa và Huế có giá heo hơi giảm 1.000 đồng còn 56.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Cùng mức này còn có Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở Cà Mau còn 63.000 đồng/kg, trong khi TP.HCM và An Giang 62.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 59.700 đồng/kg, đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay giá heo hơi bình quân xuống dưới mức 60.000 đồng/kg. Vào đầu năm nay, giá heo hơi đứng ở mức cao sau đó đến dịch bệnh lan rộng, do vậy nguồn cung thị trường thị trường bị tác động mạnh. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá trị nhập khẩu thịt và phụ phẩm 7 tháng qua đã vượt 1 tỉ USD, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định trong khoảng 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 203.000 đồng/kg, giò heo rút xương 133.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…

