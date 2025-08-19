Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 19.8.2025: Giảm đồng loạt

Chí Nhân
19/08/2025 07:11 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm đồng loạt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung.

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 2.000 đồng ở Hưng Yên xuống 58.000 đồng/kg. Nhiều địa phương giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ. Trong khi đó, các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng giảm 1.000 đồng còn 58.000 đồng/kg. Các địa phương như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương duy nhất trong khu vực giữ được giá của ngày hôm trước với 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 19.8.2025: Giảm đồng loạt- Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tiếp tục giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai xuống 55.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Đà Nẵng còn 56.000 đồng/kg; Khánh Hòa 59.000 đồng/kg và đặc biệt là Lâm Đồng còn 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại từ 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam ít biến động; An Giang và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng xuống 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại 62.000 đồng/kg, riêng Cà Mau cao nhất với 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 58.800 đồng/kg. Cùng xu hướng, giá vịt thịt cũng giảm nhẹ về mức bình quân cả nước 47.100 đồng/kg, còn giá gà thịt 59.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 113.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 202.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…

