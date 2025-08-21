Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 21.8.2025: Vẫn chưa thấy đáy

Chí Nhân
Chí Nhân
21/08/2025 08:42 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều địa phương trên cả nước. Đà giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại do tình trạng dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tại miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai còn 56.000 đồng/kg; Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên và Ninh Bình xuống 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì mức 56.000 - 57.000 đồng/kg, riêng Hải Phòng cao nhất 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21.8.2025: Vẫn chưa thấy đáy- Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giảm thêm 1.000 đồng xuống 54.000 đồng bằng với Gia Lai - mức thấp nhất cả nước hiện nay. Tương tự, Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực cũng giảm 1.000 đồng còn 60.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng ở hầu hết các địa phương xuống 61.000 đồng/kg, riêng TP.HCM và An Giang chỉ 60.000 đồng/kg. Cá biệt, Cần Thơ là địa phương duy nhất trong khu vực đứng giá 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 57.800 đồng/kg, cũng là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Giá heo hơi giảm liên tục nhiều tháng do tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; người chăn nuôi xuất chuồng sớm để né dịch, ngược lại, người tiêu dùng ngại tiêu thụ. 

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 20.8.2025: Rớt xuống vùng đáy

Giá heo hơi hôm nay 20.8.2025: Rớt xuống vùng đáy

Sau nhiều ngày liên tiếp giảm, giá heo hơi đã rớt về mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.

Giá heo hơi hôm nay 19.8.2025: Giảm đồng loạt

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm mukbang thịt heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận