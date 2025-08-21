Giá heo hơi hôm nay 21.8.2025: Vẫn chưa thấy đáy

Tại miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai còn 56.000 đồng/kg; Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Hưng Yên và Ninh Bình xuống 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì mức 56.000 - 57.000 đồng/kg, riêng Hải Phòng cao nhất 58.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giảm thêm 1.000 đồng xuống 54.000 đồng bằng với Gia Lai - mức thấp nhất cả nước hiện nay. Tương tự, Lâm Đồng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực cũng giảm 1.000 đồng còn 60.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng ở hầu hết các địa phương xuống 61.000 đồng/kg, riêng TP.HCM và An Giang chỉ 60.000 đồng/kg. Cá biệt, Cần Thơ là địa phương duy nhất trong khu vực đứng giá 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 57.800 đồng/kg, cũng là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Giá heo hơi giảm liên tục nhiều tháng do tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; người chăn nuôi xuất chuồng sớm để né dịch, ngược lại, người tiêu dùng ngại tiêu thụ.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…