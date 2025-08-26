Giá heo hơi hôm nay 26.8.2025: Tiệm cận với thị trường Trung Quốc

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm thêm 1.000 đồng tại Ninh Bình, Thái Nguyên và Tuyên Quang xuống 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên duy trì 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai 54.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục giảm và tiệm cận với thị trường Trung Quốc ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, đáng chú ý, giá heo hơi tại Hà Tĩnh và Quảng Trị giảm thêm 1.000 đồng xuống 53.000 đồng/kg, bằng với Đà Nẵng và là mức thấp nhất cả nước. Ngoài ra, Thanh Hóa và Nghệ An cũng giảm 1.000 đồng xuống 54.000 đồng/kg, mức phổ biến ở nhiều tỉnh thành trong khu vực. Riêng Lâm Đồng duy trì giá 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực, còn Khánh Hòa cao thứ 2 với 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở Tây Ninh và An Giang xuống 59.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại từ 59.000 - 60.000 đồng, riêng Cà Mau 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 56.400 đồng/kg. Mức giá hiện tại chỉ cao hơn thị trường lân cận Trung Quốc hơn 5.000 đồng/kg; đây cũng là mức chênh lệch thấp nhất trong gần 2 năm qua.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm nhẹ, dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 197.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…