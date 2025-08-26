Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 26.8.2025: Tiệm cận với thị trường Trung Quốc

Chí Nhân
Chí Nhân
26/08/2025 08:04 GMT+7

Đà giảm của giá heo hơi vẫn xảy ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, qua đó kéo giá heo hơi Việt Nam về gần với thị trường lân cận Trung Quốc.

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm thêm 1.000 đồng tại Ninh Bình, Thái Nguyên và Tuyên Quang xuống 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hưng Yên duy trì 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26.8.2025: Tiệm cận với thị trường Trung Quốc- Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục giảm và tiệm cận với thị trường Trung Quốc

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, đáng chú ý, giá heo hơi tại Hà Tĩnh và Quảng Trị giảm thêm 1.000 đồng xuống 53.000 đồng/kg, bằng với Đà Nẵng và là mức thấp nhất cả nước. Ngoài ra, Thanh Hóa và Nghệ An cũng giảm 1.000 đồng xuống 54.000 đồng/kg, mức phổ biến ở nhiều tỉnh thành trong khu vực. Riêng Lâm Đồng duy trì giá 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực, còn Khánh Hòa cao thứ 2 với 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở Tây Ninh và An Giang xuống 59.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại từ 59.000 - 60.000 đồng, riêng Cà Mau 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 56.400 đồng/kg. Mức giá hiện tại chỉ cao hơn thị trường lân cận Trung Quốc hơn 5.000 đồng/kg; đây cũng là mức chênh lệch thấp nhất trong gần 2 năm qua.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm nhẹ, dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 197.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 25.8.2025: Chưa ngừng đà giảm

Giá heo hơi hôm nay 25.8.2025: Chưa ngừng đà giảm

Giá heo hơi tiếp tục rớt về vùng đáy và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bình quân cả nước đang ở mức 57.600 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.8.2025: Chạm ngưỡng thua lỗ

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm giá heo hơi tiệm cận với thị trường trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận