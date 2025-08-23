Giá heo hơi hôm nay 23.8.2025: Chạm ngưỡng thua lỗ

Giá heo hơi ở miền Bắc đồng loạt giảm 1.000 đồng; tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ còn 54.000 đồng/kg; các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh xuống 55.000 đồng/kg; Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên giảm còn 56.000 đồng/kg. Trong khu vực, 3 tỉnh gồm Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên giữ được giá của ngày hôm trước là 56.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục sụt giảm khiến người chăn nuôi lo lắng vì đang đứng trên ngưỡng thua lỗ ẢNH: CHÍ NHÂN

Đáng báo động là ở miền Trung, nơi có mặt bằng giá heo hơi thấp nhất cả nước vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể, tại Đà Nẵng giảm thêm 1.000 đồng còn 53.000 đồng/kg, đây là ngưỡng giá thành chăn nuôi và nếu tiếp tục giảm thêm thì người chăn nuôi sẽ thua lỗ. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại nhiều địa phương như Huế còn 54.000 đồng/kg - giá phổ biến của nhiều tỉnh thành trong khu vực; Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk 55.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 1.000 đồng còn 59.000 đồng/kg - duy trì mức cao nhất khu vực.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Đồng Tháp và Cần Thơ còn 60.000 đồng/kg, Vĩnh Long còn 59.000 đồng/kg. Cà Mau giữ giá cao nhất cả nước với 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 56.700 đồng/kg. Trong khi giá heo hơi giảm thì giá gà thịt lại tăng; ở miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg, còn miền Trung tăng 1.300 đồng lên 60.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 67.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…