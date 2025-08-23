Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 23.8.2025: Chạm ngưỡng thua lỗ

Chí Nhân
Chí Nhân
23/08/2025 08:07 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm, một số địa phương đã về sát mức giá thành chăn nuôi và có khả năng thua lỗ nếu thị trường tiếp tục lao dốc.

Giá heo hơi ở miền Bắc đồng loạt giảm 1.000 đồng; tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ còn 54.000 đồng/kg; các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh xuống 55.000 đồng/kg; Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên giảm còn 56.000 đồng/kg. Trong khu vực, 3 tỉnh gồm Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên giữ được giá của ngày hôm trước là 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.8.2025: Chạm ngưỡng thua lỗ- Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục sụt giảm khiến người chăn nuôi lo lắng vì đang đứng trên ngưỡng thua lỗ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đáng báo động là ở miền Trung, nơi có mặt bằng giá heo hơi thấp nhất cả nước vẫn tiếp tục giảm. Cụ thể, tại Đà Nẵng giảm thêm 1.000 đồng còn 53.000 đồng/kg, đây là ngưỡng giá thành chăn nuôi và nếu tiếp tục giảm thêm thì người chăn nuôi sẽ thua lỗ. Mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận tại nhiều địa phương như Huế còn 54.000 đồng/kg - giá phổ biến của nhiều tỉnh thành trong khu vực; Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk 55.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 1.000 đồng còn 59.000 đồng/kg - duy trì mức cao nhất khu vực.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Đồng Tháp và Cần Thơ còn 60.000 đồng/kg, Vĩnh Long còn 59.000 đồng/kg. Cà Mau giữ giá cao nhất cả nước với 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 56.700 đồng/kg. Trong khi giá heo hơi giảm thì giá gà thịt lại tăng; ở miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg, còn miền Trung tăng 1.300 đồng lên 60.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 67.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg, giò heo rút xương 130.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 22.8.2025: Kéo dài đà giảm

Giá heo hơi hôm nay 22.8.2025: Kéo dài đà giảm

Giá heo hơi tiếp nối chuỗi ngày giảm sâu, đưa giá bình quân cả nước rớt về vùng 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21.8.2025: Vẫn chưa thấy đáy

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm ngưỡng thua lỗ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận