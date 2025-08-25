Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 25.8.2025: Chưa ngừng đà giảm

Đinh Đang
Đinh Đang
25/08/2025 09:15 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục rớt về vùng đáy và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bình quân cả nước đang ở mức 57.600 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25.8.2025: Chưa ngừng đà giảm- Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang giảm xuống

ẨNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận một số địa phương biến động theo chiều giảm nhẹ. Tại thị trường miền Bắc, heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Lào Cai và Phú Thọ, lần lượt về 54.000 đồng và 55.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi giữ trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hải Phòng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, sau nhiều ngày giảm liên tục, giá heo hơi khu vực này đã trở lại xu hướng đi ngang, duy trì giao dịch trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực 59.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng. Trong khi đó, Đà Nẵng có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng tạm thời chững lại, duy trì mức giao dịch trong khoảng 59.000 - 61.000 đồng/kg. Hiện khu vực này có giá heo cao nhất cả nước với mức bình quân 60.000 đồng/kg, trong đó Cà Mau là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với 61.000 đồng/kg.

Khảo sát trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại các chợ đầu mối cũng đã giảm nhanh khoảng 3.000 đồng/kg trong tuần qua, nhiều loại thịt pha lóc được niêm yết ở mức 55.000 - 60.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các cửa hàng và siêu thị cũng đang điều chỉnh giảm từ 15 - 20%. Đơn cử như thịt heo xay tại Bách Hóa Xanh giảm 13% còn 120.000 đồng/kg, thịt đùi heo giảm 15% còn 105.000 đồng/kg, chân giò heo giảm 17% còn 99.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 23.8.2025: Chạm ngưỡng thua lỗ

Giá heo hơi hôm nay 23.8.2025: Chạm ngưỡng thua lỗ

Giá heo hơi tiếp tục giảm, một số địa phương đã về sát mức giá thành chăn nuôi và có khả năng thua lỗ nếu thị trường tiếp tục lao dốc.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận