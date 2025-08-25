Giá heo hơi hôm nay 25.8.2025: Chưa ngừng đà giảm

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang giảm xuống ẨNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận một số địa phương biến động theo chiều giảm nhẹ. Tại thị trường miền Bắc, heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở Lào Cai và Phú Thọ, lần lượt về 54.000 đồng và 55.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi giữ trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hải Phòng là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, sau nhiều ngày giảm liên tục, giá heo hơi khu vực này đã trở lại xu hướng đi ngang, duy trì giao dịch trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực 59.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng. Trong khi đó, Đà Nẵng có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng tạm thời chững lại, duy trì mức giao dịch trong khoảng 59.000 - 61.000 đồng/kg. Hiện khu vực này có giá heo cao nhất cả nước với mức bình quân 60.000 đồng/kg, trong đó Cà Mau là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với 61.000 đồng/kg.

Khảo sát trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại các chợ đầu mối cũng đã giảm nhanh khoảng 3.000 đồng/kg trong tuần qua, nhiều loại thịt pha lóc được niêm yết ở mức 55.000 - 60.000 đồng/kg. Giá thịt heo bán lẻ tại các cửa hàng và siêu thị cũng đang điều chỉnh giảm từ 15 - 20%. Đơn cử như thịt heo xay tại Bách Hóa Xanh giảm 13% còn 120.000 đồng/kg, thịt đùi heo giảm 15% còn 105.000 đồng/kg, chân giò heo giảm 17% còn 99.000 đồng/kg…