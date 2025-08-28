Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 28.8.2025: Xuống dưới giá thành

Chí Nhân
Chí Nhân
28/08/2025 07:43 GMT+7

Giá heo hơi một số nơi đã rớt xuống dưới giá thành và người chăn nuôi đối mặt với tình trạng thua lỗ. Đáng chú ý, tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm mạnh.

Ở miền Bắc, giá heo hơi chựng lại sau nhiều ngày giảm liên tục. Mức giá phổ biến 55.000 đồng/kg duy trì tại nhiều địa phương; riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai cùng 54.000 đồng/kg; còn Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28.8.2025: Xuống dưới giá thành- Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm đồng loạt ở các tỉnh thành miền Nam

ẢNH: CHÍ NHÂN

Đối với miền Trung, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến giá heo hơi giảm nhanh trong những ngày gần đây. Tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng, chỉ còn 51.000 đồng/kg, bằng với Quảng Trị - mức thấp nhất cả nước và cũng thấp nhất trong khoảng 2 năm gần đây. Những tháng qua, dịch bệnh lan rộng nên chi phí chăn nuôi tăng, bên cạnh đó, giá heo giống cao nên giá thành chăn nuôi phổ biến khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Với mức giá bán heo hơi hiện nay, người chăn nuôi đối mặt tình trạng thua lỗ.

Ngoài ra, giá heo hơi Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng còn 53.000 đồng/kg. Đây cũng là mặt bằng giá phổ biến của nhiều địa phương ở miền Trung. Riêng Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực dù giảm 1.000 đồng, còn 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm mạnh khi có đến 4 địa phương giảm 2.000 đồng, gồm Tây Ninh, Đồng Tháp xuống 57.000 đồng/kg; Vĩnh Long 56.000 đồng/kg và Cà Mau 58.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và An Giang giảm 1.000 đồng, còn 57.000 đồng/kg...

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm 54.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà thịt tăng nhẹ lên 60.900 đồng/kg, vịt thịt 47.100 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 120.000 đồng/kg, nạc dăm 163.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 27.8.2025: Bất ngờ rớt mạnh

Giá heo hơi hôm nay 27.8.2025: Bất ngờ rớt mạnh

Giá heo hơi bất ngờ rớt mạnh ngay thời điểm mưa bão vừa xảy ra, bình quân trên cả nước đang ở mức 55.400 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26.8.2025: Tiệm cận với thị trường Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi giảm Giá heo hơi hôm nay người chăn nuôi thua lỗ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận