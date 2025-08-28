Giá heo hơi hôm nay 28.8.2025: Xuống dưới giá thành

Ở miền Bắc, giá heo hơi chựng lại sau nhiều ngày giảm liên tục. Mức giá phổ biến 55.000 đồng/kg duy trì tại nhiều địa phương; riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai cùng 54.000 đồng/kg; còn Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 53.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm đồng loạt ở các tỉnh thành miền Nam ẢNH: CHÍ NHÂN

Đối với miền Trung, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến giá heo hơi giảm nhanh trong những ngày gần đây. Tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng, chỉ còn 51.000 đồng/kg, bằng với Quảng Trị - mức thấp nhất cả nước và cũng thấp nhất trong khoảng 2 năm gần đây. Những tháng qua, dịch bệnh lan rộng nên chi phí chăn nuôi tăng, bên cạnh đó, giá heo giống cao nên giá thành chăn nuôi phổ biến khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg. Với mức giá bán heo hơi hiện nay, người chăn nuôi đối mặt tình trạng thua lỗ.

Ngoài ra, giá heo hơi Gia Lai cũng giảm 1.000 đồng còn 53.000 đồng/kg. Đây cũng là mặt bằng giá phổ biến của nhiều địa phương ở miền Trung. Riêng Lâm Đồng tiếp tục duy trì giá cao nhất khu vực dù giảm 1.000 đồng, còn 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt giảm mạnh khi có đến 4 địa phương giảm 2.000 đồng, gồm Tây Ninh, Đồng Tháp xuống 57.000 đồng/kg; Vĩnh Long 56.000 đồng/kg và Cà Mau 58.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và An Giang giảm 1.000 đồng, còn 57.000 đồng/kg...

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm 54.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá gà thịt tăng nhẹ lên 60.900 đồng/kg, vịt thịt 47.100 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 120.000 đồng/kg, nạc dăm 163.000 đồng/kg…