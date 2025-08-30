Giá heo hơi hôm nay 30.8.2025: Chờ tín hiệu mới

Ở các tỉnh thành miền Bắc, giá heo hơi cao nhất 56.000 đồng/kg duy trì tại Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ. Ngược lại, thấp nhất 53.000 đồng/kg ghi nhận ở Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh thành còn lại giữ giá trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi khởi sắc nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt tăng trong đợt lễ lớn kéo dài ẢNH: CHÍ NHÂN

Đối với miền Trung, giá heo hơi ở nhiều địa phương vẫn ở mức thấp hơn giá thành như Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi với chỉ 51.000 đồng/kg. Các nơi khác ở ngưỡng giá thành chăn nuôi từ 52.000 - 53.000 đồng/kg gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk. Riêng Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg và Khánh Hòa 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi duy trì mức khá cao; đặc biệt Cần Thơ và Cà Mau 58.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Ngược lại, Vĩnh Long thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 57.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 111.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 120.000 đồng/kg, nạc dăm 163.000 đồng/kg… Thông thường, mỗi đợt lễ lớn kéo dài, sức tiêu thụ sẽ tăng, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu như thịt heo. Do vậy, nhiều người chăn nuôi kỳ vọng giá heo hơi sẽ được cải thiện.

Tương tự với giá heo hơi, giá gà thịt đứng ở mức 60.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá vịt thịt ở miền Trung tăng 100 đồng lên 46.300 đồng/kg, còn miền Nam tăng tới 2.100 đồng lên 42.300 đồng/kg, miền Bắc đứng ở mức 50.300 đồng/kg; bình quân cả nước 46.600 đồng/kg