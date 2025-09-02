Giá heo hơi hôm nay 2.9.2025: Tăng do nhu cầu dịp lễ cao

Ở miền Bắc, giá heo hơi ổn định, cao nhất 56.000 đồng/kg tiếp tục duy trì tại Hưng Yên và Ninh Bình, bằng với Bắc Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ. Các tỉnh thành còn lại giữ giá trong khoảng từ 54.000 - 55.000 đồng/kg. Riêng Điện Biên và Lai Châu vẫn thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi duy trì mức cao ở một số khu vực nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt tăng trong đợt nghỉ lễ dài ngày ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, mức giá thấp nhất cả nước chỉ với 51.000 đồng/kg duy trì tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Nhiều tỉnh thành khác ở khu vực này vẫn có giá heo hơi gần giá thành chăn nuôi từ 52.000 - 53.000 đồng/kg như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk. Riêng Lâm Đồng và Khánh Hòa còn giữ mức cao hơn, tương ứng 56.000 đồng/kg và 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, tình hình tiêu thụ heo vẫn diễn ra bình thường nên khu vực này giữ giá tốt hơn. Tại Cần Thơ và Cà Mau, giá heo hơi cùng mức 58.000 đồng/kg và cao nhất cả nước. Ở Vĩnh Long có giá thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 54.900 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam bán heo hơi ở miền Bắc 55.000 đồng/kg và miền Nam 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giao dịch quanh mức 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 112.000 đồng/kg, ba rọi 163.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 166.000 đồng/kg…

Tương tự giá heo hơi, giá gà thịt duy trì mức bình quân cả nước 60.900 đồng/kg còn vịt thịt 46.700 đồng/kg.