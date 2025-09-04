Giá heo hơi hôm nay 4.9.2025: Sắc xanh tiếp tục duy trì

Trong những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đón một lượng lớn du khách khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và thịt heo tăng đáng kể. Đà tăng giá heo hơi ở miền Bắc hôm nay vẫn duy trì. Mức tăng 1.000 đồng xuất hiện ở Bắc Ninh và Phú Thọ lên 57.000 đồng/kg, tương tự Hà Nội và Hải Phòng tăng lên 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác duy trì mức giá từ 54.000 - 55.000 đồng/kg. Điện Biên và Lai Châu vẫn giữ mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tiếp tục tăng ở một số tỉnh thành phía bắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, thị trường vẫn trầm lắng, trong đó Lâm Đồng và Khánh Hòa còn giữ mức cao tương ứng 56.000 đồng và 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác có mức giá thấp với 51.000 đồng/kg như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số nơi vẫn ở ngưỡng giá thành chăn nuôi từ 52.000 - 53.000 đồng/kg, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai và Đắk Lắk.

Tại miền Nam, giá heo hơi bình quân 57.100 đồng/kg. Trong đó, Cần Thơ và Cà Mau 58.000 đồng/kg, giữ giá cao nhất trong nước. Các tỉnh thành còn lại 57.000 đồng/kg; riêng Vĩnh Long có giá thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 55.000 đồng/kg. Còn công ty C.P Việt Nam bán heo hơi ở miền Bắc giảm 1.000 đồng còn 54.000 đồng/kg; miền Nam 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giao dịch quanh mức 68.500 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 102.000 đồng/kg, thịt đùi 112.000 đồng/kg, ba rọi 165.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

Tương tự giá heo hơi, giá vịt thịt cũng tăng tới 3.000 đồng ở miền Bắc lên 53.300 đồng/kg, miền Trung tăng 800 đồng lên 48.200 đồng, ngược lại miền Nam giảm 800 đồng, xuống 41.500 đồng/kg. Còn giá gà thịt duy trì mức bình quân cả nước 61.000 đồng/kg.