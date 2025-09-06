Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 6.9.2025: Tăng tưng bừng khắp nơi

Chí Nhân
Chí Nhân
06/09/2025 08:03 GMT+7

Giá heo hơi đồng loạt tăng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt nhiều tỉnh thành miền Trung đã thoát khỏi nguy cơ thua lỗ.

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục tăng, cụ thể mức tăng 1.000 đồng lên 57.000 đồng/kg ghi nhận tại Hưng Yên và Thái Nguyên. Cùng mức này hiện có nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ. Ngoài ra, 2 địa phương là Lạng Sơn và Cao Bằng cũng đồng loạt tăng 1.000 đồng lên 55.000 đồng/kg, bằng với Quảng Ninh và Lào Cai. Mức giá thấp nhất khu vực là 54.000 đồng/kg vẫn duy trì tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu; các tỉnh thành còn lại đồng giá 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6.9.2025: Tăng tưng bừng khắp nơi- Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng liên tục trong những ngày đầu tháng 9 do nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi ở những vùng trũng đã thoát khỏi nguy cơ thua lỗ như Đà Nẵng và Quảng Ngãi tăng thêm 1.000 đồng lên 54.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các địa phương có giá thành cao cũng tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng như Lâm Đồng lên 57.000 đồng/kg, Khánh Hòa lên 56.000 đồng/kg, Đắk Lắk 55.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại dao động từ 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ở "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai cùng với Tây Ninh và Vĩnh Long tăng thêm 1.000 đồng lên 58.000 đồng/kg, bằng với nhiều địa phương khác trong khu vực; riêng TP.HCM và An Giang duy trì 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 55.900 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi ở miền Bắc 54.000 đồng/kg và miền Nam 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt phổ biến như cốt lết 100.000 đồng/kg, thịt đùi 112.000 đồng/kg, ba rọi 165.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 198.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

