Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 12.9.2025: Lùi về mức 59.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
12/09/2025 11:12 GMT+7

Giá heo hơi diễn biến khó đoán trong ngày hôm nay, xu hướng tăng giá có dấu hiệu chững lại, có nơi đảo chiều giảm.

Giá heo hơi hôm nay 12.9.2025: Lùi về mức 59.000 đồng/kg - Ảnh 1.

DỊch tả heo châu Phi đã thuyên giảm tại nhiều địa phương giúp cho giá thịt heo hồi phục trở lại

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chỉ còn ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại Cao Bằng đạt giá 59.000 đồng/kg trong khi lại giảm nhẹ tương ứng ở Phú Thọ và lùi về mức 60.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực duy trì mức giá đi ngang, trong đó Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và TP.Hải Phòng duy trì ở mức 60.000 đồng/kg; tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Điện Biên, giá heo hơi giữ nguyên tại mức giá 58.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Ninh Bình và Lào Cai vẫn ở mức 59.000 đồng/kg còn Lai Châu và Sơn La tiếp tục ở mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi gần như đi ngang, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg, chỉ có tại Quảng Ngãi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 58.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác giữ vững mức giá cũ: Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục thu mua ở 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì tại 58.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng vẫn ở mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, thị trường heo hơi ghi nhận diễn biến tăng giá tại nhiều địa phương trong sáng nay. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Tây Ninh và Đồng Tháp lên mức 61.000 đồng/kg; Đồng Nai và TP.HCM đạt 60.000 đồng/kg. Nhìn chung heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía nam đang được mua bán với giá từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi diễn biến khó đoán hiện nay do nguồn cung trong nước giảm sút nhưng thịt ngoại nhập lại về nhiều. Theo nguyên tắc thị trường, sau khi dịch tả heo châu Phi giảm bớt thiệt hại, nguồn cung trong nước sẽ khan hiếm đẩy giá heo tăng lên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thịt heo nhập khẩu đang giúp cho cân đối cung cầu nên giá heo trên thị trường vẫn đang giằng co chưa rõ xu hướng. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 11.9.2025: Thêm địa phương vượt mốc 60.000 đồng

Giá heo hơi hôm nay 11.9.2025: Thêm địa phương vượt mốc 60.000 đồng

Giá heo hơi tiếp tục tăng, đáng chú ý tại miền Bắc, nhiều nơi đạt và vượt mốc 60.000 đồng/kg; trong khi miền Trung vẫn là khu vực có giá bình quân thấp nhất cả nước.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận