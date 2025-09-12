Giá heo hơi hôm nay 12.9.2025: Lùi về mức 59.000 đồng/kg

DỊch tả heo châu Phi đã thuyên giảm tại nhiều địa phương giúp cho giá thịt heo hồi phục trở lại ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chỉ còn ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại Cao Bằng đạt giá 59.000 đồng/kg trong khi lại giảm nhẹ tương ứng ở Phú Thọ và lùi về mức 60.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực duy trì mức giá đi ngang, trong đó Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và TP.Hải Phòng duy trì ở mức 60.000 đồng/kg; tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Điện Biên, giá heo hơi giữ nguyên tại mức giá 58.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Ninh Bình và Lào Cai vẫn ở mức 59.000 đồng/kg còn Lai Châu và Sơn La tiếp tục ở mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi gần như đi ngang, dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg, chỉ có tại Quảng Ngãi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 58.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác giữ vững mức giá cũ: Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng tiếp tục thu mua ở 59.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì tại 58.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng vẫn ở mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, thị trường heo hơi ghi nhận diễn biến tăng giá tại nhiều địa phương trong sáng nay. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Tây Ninh và Đồng Tháp lên mức 61.000 đồng/kg; Đồng Nai và TP.HCM đạt 60.000 đồng/kg. Nhìn chung heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía nam đang được mua bán với giá từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi diễn biến khó đoán hiện nay do nguồn cung trong nước giảm sút nhưng thịt ngoại nhập lại về nhiều. Theo nguyên tắc thị trường, sau khi dịch tả heo châu Phi giảm bớt thiệt hại, nguồn cung trong nước sẽ khan hiếm đẩy giá heo tăng lên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thịt heo nhập khẩu đang giúp cho cân đối cung cầu nên giá heo trên thị trường vẫn đang giằng co chưa rõ xu hướng.