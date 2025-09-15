Giá heo hơi hôm nay 15.9.2025: Đi ngang chờ động lực mới

Giá thịt heo dự báo sẽ tăng trở lại vào dịp cuối năm ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, duy trì mốc 59.000 đồng/kg kéo dài từ cuối tuần trước. Trạng thái này cho thấy cung cầu đang cân bằng nhưng cũng tiềm ẩn bất ngờ có thể xảy ra khi thời điểm cuối năm không còn xa.

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt đi ngang và dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên giữ giá 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, Lai Châu và Sơn La là hai tỉnh có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc, duy trì mức 57.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng thu mua heo hơi tại các mức 58.000 đồng và 59.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường heo hơi cũng lặng sóng trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi khu vực này đang được mua bán với giá từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng duy trì mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg; mức cao nhất 59.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi dao động trong khoảng giá bán từ 60.000 - 61.000 đồng/kg trong sáng đầu tuần. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, với 61.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp; các địa phương còn lại có giá 60.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, cả nước còn 31/34 tỉnh, thành phố có dịch tả heo châu Phi nhưng số lượng xã, ổ dịch mới phát sinh đã giảm mạnh. Nhiều địa phương đã khống chế, kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan. Đơn cử tại Phú Thọ, từng là điểm nóng dịch bệnh ở miền Bắc, nhưng đến nay địa phương này chỉ còn 90 phường có dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày; 31 xã, phường qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh.

Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, chăn nuôi heo nông hộ nhỏ lẻ giảm mạnh từ khi có dịch tả heo châu Phi, có thể tạo ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ sau khi dịch bệnh trên đàn heo thuyên giảm. Tuy nhiên, sản lượng thịt heo cung ứng ra thị trường ở nông hộ chỉ chiếm 35 - 40% nguồn cung trong khi chăn nuôi theo mô hình hộ chuyên nghiệp, trang trại cung ứng 60 - 65% thị phần. Đàn heo của các doanh nghiệp vẫn được an toàn trong dịch bệnh nên khả năng tăng đàn để có thể đáp ứng nhu cầu, một số hộ khác cũng có thể tái đàn để phục vụ tiêu thụ dịp tết. Với các diễn biến trên, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ tăng trở lại trong những tháng cuối năm và có thể duy trì ở mức 70.000 đồng/kg.