Giá heo hơi hôm nay 17.9.2025: Đồng loạt giảm trên cả nước

Nguồn cung thịt heo vẫn đang dồi dào khiến giá heo hơi phải lùi lại mức 58.000 đồng/kg ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm đồng loạt ở nhiều tỉnh thành: Hải Phòng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 2.000 đồng/kg xuống 58.000 đồng/kg; các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 58.000 đồng/kg. Phú Thọ điều chỉnh về 59.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu vẫn giữ mức thấp nhất khu vực, chỉ 56.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi toàn vùng dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg về 57.000 đồng/kg, Hà Tĩnh còn 56.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa không thay đổi, giá duy trì từ 55.000 - 58.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm ở thị trường miền Nam khi Cần Thơ giảm mạnh 2.000 đồng/kg xuống 58.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Tây Ninh lùi 1.000 đồng/kg về 60.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long cũng giảm xuống 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM vẫn duy trì 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã lùi về mốc 58.000 đồng/kg. Diễn biến giảm giá đồng loạt tại nhiều địa phương cho thấy áp lực nguồn cung vẫn đang hiện hữu trên thị trường heo hơi. Sau giai đoạn duy trì ổn định từ giữa tháng 8 đến nay, giá heo có xu hướng chững lại và điều chỉnh giảm, phản ánh thị trường đang có dấu hiệu thừa nguồn cung, nhất là từ nguồn thịt nhập khẩu.