Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 17.9.2025: Đồng loạt giảm trên cả nước

Đinh Đang
Đinh Đang
17/09/2025 08:36 GMT+7

Giá heo hơi giảm mạnh tại cả 3 miền, một số địa phương giảm tới 2.000 đồng/kg, giá thấp nhất chỉ còn 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17.9.2025: Đồng loạt giảm trên cả nước - Ảnh 1.

Nguồn cung thịt heo vẫn đang dồi dào khiến giá heo hơi phải lùi lại mức 58.000 đồng/kg

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm đồng loạt ở nhiều tỉnh thành: Hải Phòng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 2.000 đồng/kg xuống 58.000 đồng/kg; các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 58.000 đồng/kg. Phú Thọ điều chỉnh về 59.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu vẫn giữ mức thấp nhất khu vực, chỉ 56.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi toàn vùng dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg về 57.000 đồng/kg, Hà Tĩnh còn 56.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa không thay đổi, giá duy trì từ 55.000 - 58.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm ở thị trường miền Nam khi Cần Thơ giảm mạnh 2.000 đồng/kg xuống 58.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Tây Ninh lùi 1.000 đồng/kg về 60.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long cũng giảm xuống 59.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Cà Mau và TP.HCM vẫn duy trì 60.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã lùi về mốc 58.000 đồng/kg. Diễn biến giảm giá đồng loạt tại nhiều địa phương cho thấy áp lực nguồn cung vẫn đang hiện hữu trên thị trường heo hơi. Sau giai đoạn duy trì ổn định từ giữa tháng 8 đến nay, giá heo có xu hướng chững lại và điều chỉnh giảm, phản ánh thị trường đang có dấu hiệu thừa nguồn cung, nhất là từ nguồn thịt nhập khẩu. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 16.9.2025: Bất ngờ quay đầu

Giá heo hơi hôm nay 16.9.2025: Bất ngờ quay đầu

Giá heo hơi bất ngờ quay đầu giảm ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung với mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận