Giá heo hơi hôm nay 19.9.2025: Lùi về mức 57.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
19/09/2025 08:09 GMT+7

Giá heo hơi bình quân cả nước đã lùi về mức 57.000 đồng/kg sau khi tiếp tục giảm nhẹ tại một số địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 19.9.2025: Lùi về mức 57.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá thịt heo đang giảm vì nguồn cung đưa ra thị trường nhiều hơn

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở Thái Nguyên và Lạng Sơn, lần lượt về 57.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Heo hơi ở các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng tạm chững sau một vài ngày biến động theo xu hướng giảm. Mức giá phổ biến hiện nay ở khu vực này từ 56.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 58.000 đồng/kg.

Với thị trường miền Trung, giá heo hơi duy trì trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg, tạm thời ổn định, chưa có biến động mới. Cụ thể, giá heo Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg; bám sát là Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Ở các mức giá thấp hơn ghi nhận Đà Nẵng vẫn neo tại 57.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An và Huế giữ ở mức 56.000 đồng/kg; Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng duy trì 55.000 đồng/kg.

Còn ở thị trường miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại TP.HCM và Vĩnh Long, tương ứng giao dịch tại mức 59.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang giữ giá heo hơi ở mức 59.000 đồng/kg; Cần Thơ duy trì 58.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau giữ mức cao nhất cả nước là 60.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi khu vực này dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Bộ NN-MT liên tục chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời ổ dịch, không để dịch tái phát, khuyến khích người dân chăn nuôi theo phương pháp không tiếp xúc để ngăn chặn đối tượng trung gian truyền nhiễm, lây lan dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được khống chế, việc tái đàn lúc này tiềm ẩn những rủi ro. Vì thế, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, gây thiệt hại nặng nề và khó kiểm soát như thời gian qua.

