Giá heo hơi hôm nay 23.9.2025: Biến động lạ

Chí Nhân
Chí Nhân
23/09/2025 07:45 GMT+7

Trong khi các tỉnh miền Bắc và Trung đồng loạt giảm thì Nam bộ lại tăng nhẹ, khiến chênh lệch giá heo hơi giữa các khu vực tiếp tục nới rộng.

Tại miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng, xuống mức thấp nhất 55.000 đồng/kg ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lạng Sơn. Cùng giảm 1.000 đồng nhưng Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên cùng 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình và Hải Phòng không bị ảnh hưởng, giữ được giá của ngày hôm trước với mức tương ứng 56.000 và 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.9.2025: Biến động lạ- Ảnh 1.

Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các khu vực

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Nghệ An và Hà Tĩnh còn 54.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước. Thanh Hóa và Quảng Trị giữ được giá 55.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại không biến động với mức phổ biến từ 56.000 - 58.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng giữ mức cao nhất 59.000 đồng/kg.

Ngược với xu hướng chung, giá heo hơi miền Nam lại tăng. Cụ thể, tại Đồng Tháp, giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 60.000 đồng/kg bằng với Cà Mau, là mức cao nhất cả nước hiện tại. Các tỉnh thành khác phổ biến 59.000 đồng/kg, riêng Cần Thơ và Vĩnh Long đồng giá 58.000 đồng/kg.

Biến động hôm nay khiến chênh lệch giá heo hơi giữa các khu vực tiếp tục nới rộng; bình quân ở miền Bắc giảm còn 55.800 đồng/kg - thấp nhất cả nước, tương tự ở miền Trung là 56.500 đồng. Ngược lại, miền Nam vẫn giữ mức bình quân 59.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 69.000 - 70.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 197.000 đồng/kg, giò heo rút xương 125.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

