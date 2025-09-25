Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 25.9.2025: Vùng đỉnh giảm nhanh

Chí Nhân
Chí Nhân
25/09/2025 07:52 GMT+7

Giá heo hơi ở nhiều địa phương giảm đến 2.000 đồng/kg, đặc biệt khu vực miền Nam - nơi có giá cao nhất cả nước hiện giảm trên diện rộng.

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngừng đà giảm khi một số tỉnh thành rớt xuống mức thấp chỉ 54.000 đồng/kg như Lai Châu và Sơn La. Các địa phương còn lại phổ biến dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25.9.2025: Vùng đỉnh giảm nhanh- Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm ở nhiều tỉnh thành miền Trung và Nam bộ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Thanh Hóa và Quảng Trị xuống bằng với Nghệ An và Hà Tĩnh là 54.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại khu vực này ghi nhận mức giảm đến 2.000 đồng xuất hiện ở Quảng Ngãi và Đắk Lắk, xuống 56.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá heo hơi Gia Lai và Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng dù giảm 1.000 đồng nhưng vẫn có giá 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh còn lại đứng ở mức thấp từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi giảm đồng loạt ở nhiều địa phương. Mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg ở Đồng Tháp xuống còn 58.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng có "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, TP.HCM và An Giang về mức 58.000 đồng/kg; Vĩnh Long còn 57.000 đồng/kg; riêng Cà Mau xuống 59.000 đồng/kg bằng với Tây Ninh - mức cao nhất cả nước hiện nay.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 56.400 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc xuống 56.000 đồng/kg và miền Nam 59.000 đồng/kg. Tương tự, thị trường Trung Quốc hạ nhiệt đáng kể khi giá bình quân chỉ còn 46.800 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

