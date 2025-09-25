Giá heo hơi hôm nay 25.9.2025: Vùng đỉnh giảm nhanh

Tại miền Bắc, giá heo hơi ngừng đà giảm khi một số tỉnh thành rớt xuống mức thấp chỉ 54.000 đồng/kg như Lai Châu và Sơn La. Các địa phương còn lại phổ biến dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.



Giá heo hơi giảm ở nhiều tỉnh thành miền Trung và Nam bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Thanh Hóa và Quảng Trị xuống bằng với Nghệ An và Hà Tĩnh là 54.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại khu vực này ghi nhận mức giảm đến 2.000 đồng xuất hiện ở Quảng Ngãi và Đắk Lắk, xuống 56.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá heo hơi Gia Lai và Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng còn 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng dù giảm 1.000 đồng nhưng vẫn có giá 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh còn lại đứng ở mức thấp từ 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi giảm đồng loạt ở nhiều địa phương. Mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg ở Đồng Tháp xuống còn 58.000 đồng/kg. Cùng giảm 1.000 đồng có "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, TP.HCM và An Giang về mức 58.000 đồng/kg; Vĩnh Long còn 57.000 đồng/kg; riêng Cà Mau xuống 59.000 đồng/kg bằng với Tây Ninh - mức cao nhất cả nước hiện nay.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 56.400 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng giảm giá bán heo hơi ở miền Bắc xuống 56.000 đồng/kg và miền Nam 59.000 đồng/kg. Tương tự, thị trường Trung Quốc hạ nhiệt đáng kể khi giá bình quân chỉ còn 46.800 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 105.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 168.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…