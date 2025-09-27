Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 27.9.2025: 'Ông lớn' giảm tiếp

Chí Nhân
Chí Nhân
27/09/2025 07:24 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở khu vực miền Trung và miền Nam, bên cạnh đó 'ông lớn' trong ngành cũng giảm.

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục bất động ngày thứ 3 liên tiếp với mức thấp chỉ 54.000 đồng/kg tại Lai Châu và Sơn La. Các địa phương còn lại phổ biến từ 55 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27.9.2025: 'Ông lớn' giảm tiếp- Ảnh 1.

Giá thịt heo tại TP.HCM giảm nhẹ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi thấp nhất là 54.000 đồng/kg duy trì tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Đáng chú ý trong ngày hôm nay, Gia Lai là tỉnh duy nhất ở khu vực này giảm giá 1.000 đồng còn 55.000 đồng/kg, cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh, thành trong khu vực. Riêng Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì mức giá 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Ở miền Nam giá heo hơi giảm đồng loạt 1.000 đồng tại Cà Mau còn 58.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ xuống 57.000 đồng/kg; Vĩnh Long còn 56.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. TP.HCM và Đồng Tháp giữ mức của ngày hôm trước là 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân ở thị trường miền Bắc còn 55.500 đồng/kg, miền Trung chỉ 54.900 đồng/kg và miền Nam là 57.000 đồng/kg. Công ty CP Việt Nam cũng giảm giá bán heo hơi ở miền Nam còn 57.500 đồng/kg, miền Bắc vẫn giữ 56.000 đồng/kg. Không chỉ Việt Nam, giá heo hơi ở thị trường Trung Quốc thời gian gần đây cũng liên tục giảm, hiện chỉ còn bình quân khoảng 46.300 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 103.000 đồng/kg, thịt đùi 115.000 đồng/kg, ba rọi 166.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 195.000 đồng/kg, giò heo rút xương 124.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg…

Bên cạnh giá heo hơi, giá vịt thịt cũng liên tục giảm kể từ đầu tuần; ở miền Trung còn 41.400 đồng/kg (giảm 400 đồng) còn miền Nam là 37.500 đồng/kg (giảm 900 đồng), riêng miền Bắc giữ giá 42.300 đồng/kg.

