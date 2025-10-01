Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 1.10.2025: Lại tiếp tục giảm

Đinh Đang
Đinh Đang
01/10/2025 08:38 GMT+7

Sau một ngày đi ngang, giá heo hơi đã giảm trở lại trong sáng nay. Giá heo hơi trung bình cả nước hiện đang ở mức 55.300 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay 1.10.2025: Lại tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang giảm sút do ảnh hưởng mưa bão

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 54.000 – 56.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hà Nội cùng một số tỉnh như Bắc Ninh, Quảng Ninh hiện đang thu mua heo hơi ở ngưỡng cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các tỉnh khác gồm Ninh Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Điện Biên, Lào Cai và Phú Thọ đang ở mức 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La vẫn duy trì mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi đang được bán ra với giá trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giữ mức thấp nhất cả nước là 53.000 đồng/kg; tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng ở mức 54.000 đồng/kg. Nghệ An và Khánh Hoà neo ở mức 55.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có mức cao nhất khu vực với giá 57.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi có sự điều chỉnh nhẹ trong sáng nay. Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Cà Mau về mức 57.000 đồng/kg, cùng giá với Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP.HCM. Tại Đồng Tháp và Cần Thơ, giá heo hơi ở mức 56.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Vĩnh Long với 55.000 đồng/kg. 

Theo các chuyên gia chăn nuôi, hiện nay tình hình mưa bão kéo dài ở miền Bắc, miền Trung đã gây ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi cũng như tác động đến việc lưu thông, tiêu thụ thịt heo khiến giá giảm. Giá heo hơi hiện nay đã quay lại mức thấp nhất cách đây một tháng. Với giá bán này, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiệm cận ngưỡng thua lỗ. Tuy nhiên, điều bù đắp lại là giá thức ăn chăn nuôi đã giảm hơn trước khá nhiều, giúp các nông hộ giảm giá thành chăn nuôi. Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương các loại - nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi - trong 8 tháng qua đạt 1,81 triệu tấn, giá trung bình 462,5 USD/tấn, tăng 25,2% về lượng, tăng 11% kim ngạch nhưng giảm 11,3% về giá so với cùng thời điểm năm trước. 

