Thời sự

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
30/09/2025 11:54 GMT+7

Ông Vũ Hồng Văn được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 30.9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh 1.

Ông Vũ Hồng Văn tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

ẢNH: BTC

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 người.

Chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 người.

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: bà Tôn Ngọc Hạnh (Thường trực), ông Võ Tấn Đức (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Thái Bảo (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) và bà Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai).

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh 2.

Ông Phan Đình Trạc chúc mừng Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: BTC

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Vũ Hồng Văn mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng tâm, tổng sức đồng lòng của cấp ủy đảng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc, chức việc, các tôn giáo trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đây là nguồn động lực mạnh mẽ để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976. Tháng 6.2018, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (trước đó là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).

Tháng 11.2019, ông Văn được điều chuyển làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7.2022, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tháng 8.2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Tháng 7.2025, ông Vũ Hồng Văn được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai.

