Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Ngày 30.9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Vũ Hồng Văn tục được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai ẢNH: BTC

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 người.

Chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 người.

Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: bà Tôn Ngọc Hạnh (Thường trực), ông Võ Tấn Đức (Chủ tịch UBND tỉnh), ông Thái Bảo (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) và bà Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai).

Ông Phan Đình Trạc chúc mừng Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: BTC

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Vũ Hồng Văn mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng tâm, tổng sức đồng lòng của cấp ủy đảng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc, chức việc, các tôn giáo trên địa bàn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đây là nguồn động lực mạnh mẽ để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.