Ông Vũ Hồng Văn làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Sáng 25.1, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vũ Hồng Văn ẢNH: LÊ LÂM

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay thế ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh trước đó đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Vũ Hồng Văn (49 tuổi, quê Hưng Yên), trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, ông từng qua các chức vụ: Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.