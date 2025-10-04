Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 4.10.2025: Thấp kỷ lục

Chí Nhân
Chí Nhân
04/10/2025 08:29 GMT+7

Giá heo hơi đồng loạt giảm trên cả nước với mức giảm nhiều nơi lên tới 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, một số nơi rơi xuống mức thấp kỷ lục trong khoảng 1 năm qua với chỉ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh xuống 55.000 đồng/kg; còn Lạng Sơn, Lào Cai, và Điện Biên chỉ còn 54.000 đồng/kg bằng với Sơn La và Lai Châu. Ngoại trừ Bắc Ninh giữ được mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các địa phương khác đồng giá 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4.10.2025: Thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Giá heo hơi rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm qua

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường ở miền Trung còn ảm đạm hơn khi nhiều tỉnh giảm tới 2.000 đồng/kg; đặc biệt là Gia Lai giá heo hơi rớt xuống mức thấp kỷ lục trong 2 năm qua khi chỉ còn 51.000 đồng/kg, ở gần đó Quảng Ngãi và Đà Nẵng còn 52.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác cùng giảm 1.000 đồng là Hà Tĩnh xuống 52.000 đồng/kg; trong khi Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế về mức 53.000 đồng/kg và Khánh Hòa còn 54.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ được mốc 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Cùng xu hướng chung, giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng ở Tây Ninh và Cà Mau còn 56.000 đồng/kg, bằng với thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, là mức cao nhất cả nước hiện nay. Còn TP.HCM và Cần Thơ giảm 1.000 đồng còn 55.000 đồng/kg bằng với An Giang; Đồng Tháp còn 54.000 đồng/kg bằng với Vĩnh Long, là mức thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 54.300 đồng/kg. Công ty CP Việt Nam giữ giá heo hơi ở miền Bắc là 56.000 đồng/kg, miền Nam là 54.500 đồng/kg. Tương tự thị trường Việt Nam, giá heo hơi tại Trung Quốc cũng giảm, hiện chỉ còn 45.400 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi liên tục giảm trong khoảng 2 tháng qua thì giá gia cầm vẫn ổn định ở mức cao; cụ thể giá gà thịt bình quân là 60.500 đồng/kg, vịt thịt 36.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm nhẹ, hiện còn khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt giảm nhẹ như: cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 109.000 đồng/kg, ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 185.000 đồng/kg, giò heo rút xương 116.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg…

