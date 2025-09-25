Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Ngoại giao lên tiếng trước thông tin Mỹ dừng nhập khẩu một số hải sản Việt Nam

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
25/09/2025 17:18 GMT+7

Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hai bên.

Ngày 25.9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nhận được câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo đạo luật Bảo vệ thú biển và các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1.1.2026. 

Việt Nam lên tiếng trước thông tin một số hải sản nguy cơ dừng nhập vào Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

ẢNH: TUẤN MINH

Trả lời, bà Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15.9, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo đạo luật Bảo vệ thú biển của Mỹ, nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.

Theo bà Hằng, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa và nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nghề cá.

"Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Mỹ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp của hai bên", bà Hằng thông tin.

