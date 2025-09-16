Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đề nghị Mỹ cân nhắc quyết định dừng nhập khẩu hải sản Việt Nam

Phan Hậu
Phan Hậu
16/09/2025 09:31 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ (DOC) Howard Lutnick cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam khiến các sản phẩm này bị tạm dừng nhập khẩu vào Mỹ từ 1.1.2026.

Theo Bộ Công thương, ngày 15.9, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ (DOC) Howard Lutnick, đề nghị DOC và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển (NOAA) cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương, bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân, người lao động Việt Nam.

Xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ sẽ gặp khó khăn khi Mỹ có quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam

Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ trưởng Howard Lutnick quan tâm, xem xét khách quan để đảm bảo kết quả hợp lý đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, vốn là những đối tác đáng tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Mỹ trong vụ việc rà soát hành chính lần thứ 19 thuế chống bán phá giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam đang diễn ra.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, các quyết định trên không chỉ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, người nông dân, ngư dân Việt Nam mà còn đem lại lợi ích cho cả các nhà nhập khẩu, người lao động và người tiêu dùng Mỹ.

Cũng theo Bộ Công thương, Mỹ và Việt Nam đang duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, được xây dựng trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi. Việt Nam coi Mỹ là đối tác thương mại quan trọng, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại theo tinh thần xây dựng và hướng tới tương lai.

Biện pháp tương đương cấm nhập khẩu hải sản vào Mỹ

Trước đó, từ ngày 10.9, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính và Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư về việc NOAA thuộc DOC thông báo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam về việc từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA) của Mỹ.

Theo đó, nhiều loài hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 1.1.2026. Đây là biện pháp tương đương với cấm nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu nhiều loài hải sản chủ lực của Việt Nam sang Mỹ như: cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục…

VASEP kiến nghị, để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp khai thác, nuôi trồng thủy sản trong nước trước quyết định của NOAA cần có các biện pháp phối hợp khẩn cấp trước mắt và dài hạn từ Chính phủ và các bộ ngành liên quan, hỗ trợ và đồng hành với ngành hải sản khai thác khắc phục, tháo gỡ và khơi thông thị trường Mỹ cho sản phẩm hải sản khai thác, để hạn chế tối thiểu tác động hoặc tránh nguy cơ bị dừng xuất khẩu từ ngày 1.1.2026.

Với mức thuế suất 20% mà thị trường Mỹ áp cho doanh nghiệp Việt Nam, ngành thủy sản đã điều chỉnh giảm mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm so với kế hoạch ban đầu.

Hải sản Bộ Công thương xuất khẩu hải sản Nguyễn Hồng Diên
