Giá heo hơi hôm nay 8.10.2025: Giảm khó tin

Đinh Đang
Đinh Đang
08/10/2025 08:57 GMT+7

Chỉ trong vòng nửa năm, giá heo hơi từ mức đỉnh gần 80.000 đồng/kg đã lao dốc không phanh và giảm đến hơn 25.000 đồng/kg, trở về vùng đáy thấp nhất.

Giá heo hơi hôm nay 8.10.2025: Giảm khó tin - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong nước đang giảm mạnh dù đã bước qua giai đoạn thấp điểm

ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay vẫn chưa ngừng đà giảm và các đơn vị chăn nuôi đang hoang mang khi sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường bỗng dưng tụt xuống lạ thường. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi duy trì giao dịch trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Hiện giao thông tại khu vực này đang bị chia cắt bởi mưa lũ và ảnh hưởng đến việc vận chuyển thu mua gia súc. Tại Lai Châu và Điện Biên, giá heo hơi đang ở mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg; ở các địa phương khác giữ mức thu mua 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương, dao động từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 52.000, 53.000 và 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong vùng giữ giá ổn định trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg. 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi cũng tiếp đà giảm tại nhiều địa phương. Trong đó, Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Đồng Nai giảm tới 2.000 đồng/kg, về mức 54.000 đồng/kg sau khi có thông tin cơ quan chức năng phát hiện 89 con heo tại lò mổ ở P.Trảng Dài dương tính với chất cấm trong chăn nuôi.  

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung và miền Nam vẫn đang trong xu hướng giảm. Nhu cầu tiêu thụ thịt heo thấp một cách bất thường khiến các công ty chăn nuôi cũng bất ngờ. Theo thống kê của Bộ NN-MT, hiện nay, nhiều tỉnh có đàn heo giảm mạnh so với cùng thời điểm năm trước do thiệt hại từ dịch bệnh, số lượng heo chết và tiêu hủy lớn, các hộ nuôi chưa đủ điều kiện để tái đàn. Mặc dù các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chịu nhiều thiệt hại do dịch bệnh, nhưng tại các doanh nghiệp và các cơ sở chăn nuôi theo chuỗi liên kết vẫn đang ổn định sản xuất khi đảm bảo được các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. 

Ước tính tổng đàn heo cả nước đến thời điểm cuối tháng 9 giảm khoảng khoảng 0,6% so với cùng thời điểm năm 2024; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 4 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

