Thịt heo ngoại lại đè heo nội

Giá thịt heo giảm bất thường

Ghi nhận của PV Thanh Niên, các quầy bán lẻ thịt heo xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) niêm yết giá chỉ từ 45.000 - 125.000 đồng/kg, trong đó rẻ nhất là móng heo 45.000 đồng/kg, nạc 80.000 đồng/kg, và đắt nhất là sườn non (125.000 đồng/kg). Mức giá này đã giảm vài ngàn đồng/kg so với cách đây 1 tháng, tuy nhiên sức mua vẫn chậm. Tại quầy thịt heo Hưng Uyên, xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM), khách qua lại thưa thớt khi lượng thịt bày bán vẫn còn nhiều. Một số chủ hàng thịt cho biết mấy ngày nay mưa bão quá, người đi chợ cũng ít hơn trước. Anh Ngô Ngọc Đông, một người chuyên lấy thịt sỉ ở chợ đầu mối Hóc Môn phân phối cho các quán ăn, cho biết giá heo hiện đang rất rẻ, nhưng khách mua gần như không tăng bao nhiêu.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại chợ giảm do mưa bão ẢNH: ĐINH ĐANG

Khoảng một tháng nay, giá heo hơi chỉ tăng được vài ngày sau dịp khai giảng, rồi bắt đầu rớt mạnh, giá bình quân cả nước chỉ còn 55.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi cao nhất chỉ 56.000 đồng/kg. Ở khu vực miền Trung, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của bão lũ là Hà Tĩnh cũng là nơi ghi nhận mức giá heo hơi thấp nhất cả nước, chỉ còn 53.000 đồng/kg. Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm tương ứng, dao động từ 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 2.10, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty chăn nuôi C.P VN, cho biết: "Giá thịt heo rớt đến mức thấp nhất hiện nay là một điều khá bất ngờ. Theo chu kỳ hằng năm, thời điểm tiêu thụ thấp nhất là vào tháng 7, khi đó học sinh nghỉ hè, cùng lúc rơi vào mùa ăn chay Vu lan và các loại thủy sản cũng được mùa nên giá rẻ, cạnh tranh với thịt heo. Nhưng hiện tại học sinh đã nhập học, nguồn cung trong nước bị sụt giảm mạnh do dịch tả heo châu Phi, nhưng giá vẫn giảm là điều bất thường. Ngay cả trong dự báo của chúng tôi cũng cho rằng nhu cầu và giá thịt heo sẽ tăng trở lại trong những tháng cuối năm, nhưng diễn biến hiện nay là quá khó hiểu".

Theo dõi diễn biến giá thịt heo những năm gần đây, ở thời điểm cùng kỳ năm trước, giá heo hơi đang ở mức 64.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với hiện tại.

Thịt nhập khẩu tràn về

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 2.10, một lãnh đạo Cục Chăn nuôi - thú y (Bộ NN-MT) cho biết: Trong 6 tháng năm 2025, giá thịt heo hơi có xu hướng tăng khá khiến lợi nhuận của người chăn nuôi được đảm bảo. Tuy nhiên khi bước sang quý 3, tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp trên cả nước, trong đó bùng phát mạnh tại một số tỉnh khiến tình hình chăn nuôi của khu vực hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện nay nhiều tỉnh có tổng đàn heo giảm so với cùng thời điểm năm trước do thiệt hại từ dịch bệnh, số lượng heo chết và bị tiêu hủy lớn, các hộ nuôi chưa đủ điều kiện để tái đàn. Ước tính tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 9 giảm khoảng 0,6% so với cùng thời điểm năm 2024. Dù vậy, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Thói quen dùng thịt mát đang ngày càng phổ biến hơn ẢNH: ĐINH ĐANG

Trong khi đó, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong 9 tháng qua lại tăng mạnh: tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 3,3 tỉ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 1,05 tỉ USD, tăng 26,7%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,41 tỉ USD, tăng 15,2%.

Ghi nhận trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo nhập khẩu đang "đè" thịt heo trong nước một cách chênh lệch. Đơn cử tại hệ thống phân phối Bách Hóa Xanh, sườn non heo C.P có giá 219.000 đồng/kg thì sườn non nhập khẩu Brazil chỉ có 148.000 đồng/kg; chân giò heo C.P có giá 107.100 đồng/kg trong khi sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Đức chỉ có 54.670 đồng/kg... Theo thống kê của Cục Hải quan, Nga hiện cung cấp thịt heo nhập khẩu lớn nhất cho VN, chiếm 46,28% tổng lượng thịt heo nhập khẩu của cả nước; Brazil chiếm 32,54%; Canada chiếm 4,94%; Tây Ban Nha chiếm 4,47%; Đức chiếm 2,94%; Ba Lan chiếm 2,73%; các thị trường khác chiếm 6,11%.

Các sản phẩm thịt heo nhập khẩu gồm thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, tăng đến 66,7% về lượng và tăng 95,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá trung bình thịt heo đông lạnh nhập khẩu ở mức 2.688 USD/tấn. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi, với giá này nhà nhập khẩu chỉ cần rã đông, phân phối ở mức 70.000 - 80.000 đồng/kg thì đã có lời, trong khi đó giá bán lẻ các sản phẩm cùng loại trong nước phải lên đến 130.000 - 140.000 đồng/kg, thậm chí như sườn non bán lẻ trên 200.000 đồng/kg. Như vậy thì chắc chắn thịt heo nhập "đè bẹp" thịt heo trong nước.

Hầu hết các doanh nghiệp chăn nuôi đều nhận định giá thịt heo sẽ tăng trở lại vào cuối năm nay. Tuy nhiên với nguồn thịt nhập khẩu đang ngày càng gia tăng, giá bán cạnh tranh, nhu cầu sử dụng thịt mát của người tiêu dùng cũng đang thay đổi thì giá thịt heo trong nước sẽ rất khó dự đoán.

Thịt trâu Ấn Độ nhập về làm gì? Theo thống kê của Bộ NN-MT, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho VN trong 9 tháng năm 2025, chiếm 18,4% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với lượng đạt 114.700 tấn, trị giá 404 triệu USD, giảm 8,3% về lượng và giảm 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Ấn Độ không bán thịt heo cho VN mà chủ yếu bán thịt trâu đông lạnh, chiếm đến 16,6% về lượng và chiếm 29,4% về trị giá trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi. Một số chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm cho biết nguồn thịt trâu nhập khẩu này có thể được "hô biến" thành thịt bò, bù đắp cho nguồn cung suy giảm trong nước, hoặc được chế biến thành đặc sản khô trâu gác bếp bán với giá rất cao.