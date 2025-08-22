Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Phải mất 10 năm mới hoàn thành một dự án chăn nuôi xanh

Đình Sơn
Đình Sơn
22/08/2025 13:58 GMT+7

Đó là hành trình của bà Lâm Thúy Ái, Tổng giám đốc Công ty MEBI FARM tại buổi Tọa đàm 'Giảm phát thải, lọc không khí' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (22.8).

Bà Lâm Thúy Ái thừa nhận, khi nói về chăn nuôi người ta nghĩ đến ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước... Tuy nhiên, đó là chăn nuôi kiểu truyền thống. Hiện nay, một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty MEBI FARM đã theo đuổi công nghệ chăn nuôi xanh và sạch, giảm phát thải, làm xanh ngành nghề của mình.

Để hạn chế tối đa ô nhiễm, giảm phát thải, ngay khi làm dự án sản xuất trứng sạch, doanh nghiệp đã đi các nước phát triển để tìm ra công thức đưa về Việt Nam áp dụng để tạo ra được sản phẩm xanh và đến nay doanh nghiệp đã làm được.

Phải mất 10 năm mới hoàn thành một dự án chăn nuôi xanh- Ảnh 1.

Phải mất 10 năm Công ty MEBI FARM mới xong dự án chăn nuôi xanh

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà máy chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của công ty xây dựng trên khu đất 72 ha cách xa khu dân cư. Để lọc không khí, một hàng rào cây được trồng để làm hàng rào sinh học để lọc không khí. Trên mái nhà được đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời để sản xuất điện sạch. Trong tất cả mọi quy trình đều tự động hóa, giảm sử dụng điện năng. Ngay cả phương tiện đi lại trong nhà máy cũng bằng xe điện. Thức ăn ưu tiên sử dụng nông sản tại địa phương để hạn chế vận chuyển, hạn chế phát thải. Thức ăn tươi hàng ngày để hạn chế sử dụng bao bì.

Trong khi đó, tài nguyên nước tuần hoàn tối đa bằng công nghệ lọc nước. Nước sau khi lọc sẽ được sử dụng trở lại để tưới cho cây trồng tại dự án. Phân gà được xử lý bằng phương pháp ủ phân compost, có hệ thống thu và xử lý không khí nên không còn mùi đặc trưng của ngành chăn nuôi, không khí thải ra bên ngoài trở thành không khí xanh, sạch. Hộp đựng trứng, bao bì làm bằng giấy vụn nén lại để tái chế.

Không chỉ vậy, toàn bộ phân gà tươi được ủ, xử lý bằng công nghệ tiên tiến để trở thành phân hữu cơ để bón lại cho cây xanh trong dự án.

Phải mất 10 năm mới hoàn thành một dự án chăn nuôi xanh- Ảnh 2.

Giảm phát thải, lọc không khí là xu hướng

ẢNH: ĐỘC LẬP

"Đó là lý do, nhà máy chăn nuôi 1,2 triệu con gà đẻ trứng nhưng phải đầu tư tới 1.800 tỉ đồng. Có thể khẳng định, đầu tư vào công nghệ, vào chuyển đổi xanh để phát triển bền vững mất rất nhiều tiền và thời gian. Nên tôi gõ cửa 6 ngân hàng thì có tới 5 nơi từ chối, cuối cùng đến Ngân hàng Vietinbank họ hiểu và tài trợ cho dự án. Tháng 7 vừa qua, quả trứng xanh hoàn toàn, không kháng sinh, không hại đến môi trường (đã kiểm nghiệm) đã được đưa ra thị trường", bà Lâm Thúy Ái cho hay.

Tuy nhiên, để vận hành được dự án này, Công ty MEBI FARM phải mất 10 năm mới hoàn thành. Bà Ánh thừa nhận, trong suốt 10 năm đó, bà đã "rất cô đơn" trên đường đi của mình. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng, doanh nghiệp "rửa tiền" vì đầu tư quá nhiều để làm nhà máy xanh.

Do vậy, bà Lâm Thúy Ái mong rằng, thủ tục hành chính cho các dự án xanh cần đẩy nhanh hơn một chút để hỗ trợ doanh nghiệp. Bởi, nếu nơi nào cũng xả thải, không có cái dài hạn, nghiêm túc về chăn nuôi xanh, tuần hoàn thì 5 - 10 năm sau sẽ phải trả giá rất lớn về ô nhiễm môi trường.

Giảm phát thải: Không hành động nhanh, hậu quả khó lường

Đó là khẳng định của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên khi dẫn chứng những hệ quả nghiêm trọng từ ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, làm tiền đề khai mạc Tọa đàm 'Giảm phát thải, lọc không khí' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (22.8).

