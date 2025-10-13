Giá heo hơi hôm nay 13.10.2025: Tạm ngưng đà giảm

Thịt heo tại chợ tiêu thụ giảm sút vì mưa bão và tâm lý e ngại dịch bệnh trên đàn gia súc ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi trong tuần qua ghi nhận giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại các tỉnh, thành, mức giá 50.000 đồng/kg đã quay trở lại ở Gia Lai và Vĩnh Long và là mức giá thấp nhất cả nước.

Đà giảm của giá thịt heo đã tạm thời dừng lại trong ngày đầu tuần. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hà Nội và Hải Phòng đang là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg xuất hiện tại các tỉnh Lai Châu và Sơn La. Các địa phương còn lại duy trì mua bán heo hơi 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, tạm thời chưa có sự điều chỉnh mới. Hiện tại ở các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Huế giữ giá heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Lắk 51.000 đồng/kg; Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá heo thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi khu vực này được bán ra với giá từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, TP.HCM, giá heo hơi đang ở mức 54.000 đồng/kg. Dịch tả heo châu Phi vẫn đang xảy ra ở nhiều địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, gây thiệt hại lớn về sản lượng. Khu vực phía nam mặc dù ghi nhận diễn biến dịch tả heo châu Phi nhẹ hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuẩn bị cho dịp lễ tết cuối năm.