Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 13.10.2025: Tạm ngưng đà giảm

Đinh Đang
Đinh Đang
13/10/2025 08:46 GMT+7

Giá heo hơi sau một tuần tụt dốc đã tạm ngừng đà giảm nhưng diễn biến tiếp theo như thế nào vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời đáp.

Giá heo hơi hôm nay 13.10.2025: Đà rơi tạm ngưng - Ảnh 1.

Thịt heo tại chợ tiêu thụ giảm sút vì mưa bão và tâm lý e ngại dịch bệnh trên đàn gia súc

ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi trong tuần qua ghi nhận giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại các tỉnh, thành, mức giá 50.000 đồng/kg đã quay trở lại ở Gia Lai và Vĩnh Long và là mức giá thấp nhất cả nước. 

Đà giảm của giá thịt heo đã tạm thời dừng lại trong ngày đầu tuần. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hà Nội và Hải Phòng đang là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg xuất hiện tại các tỉnh Lai Châu và Sơn La. Các địa phương còn lại duy trì mua bán heo hơi 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, tạm thời chưa có sự điều chỉnh mới. Hiện tại ở các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Huế giữ giá heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg; Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Lắk 51.000 đồng/kg; Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá heo thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg. 

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi khu vực này được bán ra với giá từ 50.000 - 54.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, TP.HCM, giá heo hơi đang ở mức 54.000 đồng/kg. Dịch tả heo châu Phi vẫn đang xảy ra ở nhiều địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, gây thiệt hại lớn về sản lượng. Khu vực phía nam mặc dù ghi nhận diễn biến dịch tả heo châu Phi nhẹ hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chuẩn bị cho dịp lễ tết cuối năm. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 11.10.2025: Thấp kỷ lục

Giá heo hơi hôm nay 11.10.2025: Thấp kỷ lục

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong khi các tỉnh miền Trung thấp kỷ lục do sức tiêu thụ thấp.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận