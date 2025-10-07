Dập dịch tả heo châu Phi trên địa bàn Khánh Hòa

Ngày 7.10, Sở NN-MT Khánh Hòa cho biết, từ ngày 1 đến 5.10, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 13 hộ chăn nuôi thuộc 5 xã, phường gồm P.Nam Nha Trang, xã Cam Lâm, xã Suối Dầu, P.Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Tổng số heo buộc tiêu hủy là 344 con với tổng khối lượng hơn 18,4 tấn.

Cụ thể, tại P.Nam Nha Trang, dịch xảy ra tại 5 hộ ở các tổ dân phố Phước Lộc, Phước Sơn, Phước Hạ, buộc phải tiêu hủy 119 con heo với khối lượng 8,8 tấn. Ở xã Cam Lâm, dịch xuất hiện tại 5 hộ thuộc các thôn Lập Định 2, Lập Định 3, Nghĩa Nam với 174 con heo, tổng khối lượng 6,2 tấn bị tiêu hủy.

Trước đó, ngày 2.10, dịch còn được phát hiện tại 3 hộ ở xã Suối Dầu, P.Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Tất cả các đàn heo bị nhiễm đều đã được tiêu hủy theo quy định.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy heo mắc dịch tả heo châu Phi tại xã Cam Lâm (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Theo điều tra dịch tễ, phần lớn các hộ chăn nuôi bị dịch đều là nông hộ nhỏ lẻ, điều kiện chuồng trại chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn dịch bệnh. Nhiều hộ tận dụng thức ăn thừa từ nhà hàng, quán ăn để nuôi heo, chuồng hở, dễ lây nhiễm mầm bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa nhận định, nguy cơ phát sinh ổ dịch mới rất cao trong thời gian tới do thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường khiến sức đề kháng vật nuôi giảm, tạo điều kiện cho virus phát triển. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển và giết mổ gia súc tăng mạnh, trong khi công tác tiêm phòng vắc xin vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc tại nhiều hộ dân.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, chính quyền các địa phương đã phối hợp với ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách: phun tiêu độc, rắc vôi bột, chôn lấp heo bệnh, lập chốt kiểm soát việc vận chuyển heo ra vào khu vực có dịch, rà soát lại toàn bộ đàn heo và yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh.