Lâm Đồng: Tiêu hủy 697 con heo mắc dịch tả heo châu Phi

Ngày 1.8, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký công văn "hỏa tốc" số 1011 về việc triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Tiêu hủy heo bị dịch tả heo châu Phi tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: L.V

Theo báo cáo của Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng, đến nay toàn tỉnh đã tiêu hủy là 697 con heo mắc dịch tả heo châu Phi thuộc 18 hộ chăn nuôi tại 10 xã trên địa bàn tỉnh gồm: Đắk Sắk, Tuy Đức, Quảng Tín, Cư Jút, Krông Nô, Đức An, Trường Xuân, Nhân Cơ, Nam Đà và Bảo Lâm 1. Hiện nay, còn 9 xã có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Trước đó, báo chí phản ánh việc phát hiện chiếc ô tô mang biển số 49C - 214.89 do anh Trương Quốc Đoàn (29 tuổi, ngụ TP.HCM) chở 97 con heo có biểu hiện co giật, sùi bọt mép, một số con bị xuất huyết trên da và có 2 con đã chết (nhiễm dịch tả heo châu Phi) vận chuyển từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN - MT, chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm túc, kịp thời theo quy định.

Cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô chở 97 con heo bị dịch tả heo châu Phi từ Lâm Đồng qua Đắk Lắk tiêu thụ ẢNH: CTV

Đồng thời, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại những nơi đang có ổ dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch. Khẩn trương huy động các nguồn lực của địa phương để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng.

UBND tỉnh giao các sở Tài chính, Công thương và Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động phối hợp để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi theo quy định.

Liên quan đến vụ việc 97 con heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi vận chuyển từ xã Đạ Sar (Lâm Đồng) qua phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 29.7 mà báo chí phản ánh, Sở NN - MT tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh, làm rõ.