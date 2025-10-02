Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

De Heus mua lại toàn bộ 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi của CJ Feed

Quang Thuần
Quang Thuần
02/10/2025 11:10 GMT+7

Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) vừa chính thức ký kết thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của Tập đoàn CJ Feed & Care (Hàn Quốc)

- Ảnh 1.

De Heus sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh của CJ Feed & Care tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines.

ẢNH: DE HUES

Theo thỏa thuận được ký kết giữa tập đoàn De Hues và CJ Feed& Care, De Heus sẽ sở hữu 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi và hệ thống kinh doanh của CJ tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines. Thương vụ này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của De Heus, thể hiện rõ tham vọng không ngừng của De Heus trong việc mở rộng hệ thống chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản độc lập tại các thị trường tăng trưởng trọng điểm. 

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2009, De Heus đã không ngừng xây dựng và mở rộng sự hiện diện vững chắc tại khu vực châu Á. Việc mua lại CJ Feed & Care giúp củng cố vị thế của De Heus tại Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp hai thị trường chiến lược là Hàn Quốc và Philippines – những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất đạm động vật.

Qua thương vụ này, De Heus khẳng định sẽ tiếp tục cam kết đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập. Thương vụ này giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nông dân với các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, con giống ưu việt và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đóng góp tích cực vào việc phát triển một ngành chăn nuôi có năng lực cạnh tranh và bền vững.

- Ảnh 2.

Tập đoàn Hoàng gia De Heus hiện diện tại 20 quốc gia, sở hữu hơn 90 nhà máy, xuất khẩu tới 70 nước với hơn 10.000 nhân viên toàn cầu.

ẢNH: DE HEUS

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus chia sẻ: "Đây là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng dấu ấn của chúng tôi tại khu vực châu Á. Bằng cách kết hợp chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, quản lý trang trại và sức khỏe vật nuôi với sự hiện diện vững chắc tại địa phương của CJ Feed & Care, chúng tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng, đối tác và toàn ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ chăn nuôi độc lập, đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững và linh hoạt hơn cho các thế hệ tương lai". 

Là đối tác chiến lược quan trọng của De Heus tại Việt Nam, Tập đoàn Hùng Nhơn cam kết tiếp tục đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao. Những nỗ lực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn giống heo và gia cầm chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Thỏa thuận chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất vào 6 tháng đầu năm 2026, sau khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

