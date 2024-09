Vì sao các hộ chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng bị chết chưa được bồi thường?

Chiều 10.9, tại buổi họp giao ban cung cấp thông tin báo chí, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh Lâm Đồng đã trình phương án đến Bộ NN-PTNT yêu cầu Công ty Navetco phối hợp với các địa phương chi trả bồi thường cho các hộ chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại sau khi tiêm vắc xin Navet-LpVac do Công ty Navetco cung cấp.

Người nuôi bò sữa ở Lâm Đồng thiệt hại nặng do tiêm vắc xin Navet-LpVac do Công ty Navetco cung cấp ẢNH: LÂM VIÊN

Tuy nhiên, ông Lộc từ chối cung cấp phương án bồi thường, xin chờ đến ngày 20.9.2024 khi Bộ NN-PTNT thống nhất phương án chính thức. "Phương án bồi thường, mức bồi thường bò chết, bò bệnh, bò sảy thai, bò mất sữa đều có thỏa thuận thương lượng với nông dân. Không để người dân thiệt thòi, bảo đảm quyền lợi của người dân", ông Hà nói.

Theo ông Lộc, ngày 4.9, Vụ Tài chính - Bộ NN-PTNT đã chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Thú y, Cục chăn nuôi, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) và Công ty Navetco họp bàn về xây dựng phương án bồi thường cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do tiêm do tiêm vắc xin Navet-LpVac tại tỉnh Lâm Đồng. Kết luận cuộc họp, Bộ NN-PTNT chỉ đạo Công ty Navetco xây dựng phương án bồi thường thiệt hại phải dựa trên cơ sở pháp lý và khi tiến hành thực hiện phải đúng trình tự do luật định.

Hiện nay, Công ty Navetco đang trình phương án bồi thường để lãnh đạo Bộ NN-PTNT xem xét, quyết định. Do đó việc bồi thường thiệt hại cho các hộ chăn nuôi phải tiếp tục chờ.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 6.330 bò sữa bị tiêu chảy và 470 con bò bị chết sau khi tiêm vắc xin Navet-LpVac do Công ty Navetco ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 27.8, trên cơ sở kết quả thảo luận các buổi làm việc, Tổ công tác tiếp thu và đề xuất điều chỉnh dự thảo phương án bồi thường lần 3. Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng chủ trì phối hợp với Công ty Navetco và Tổ công tác tổ chức khảo sát, lấy ý kiến toàn bộ cơ sở chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại tại địa phương để thống nhất Phương án. Hoàn tất việc thu thập, thống kê, xác nhận danh sách, thông tin các cơ sở chăn nuôi bò sữa bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 10.9.2024.

Ngày 28.8, Công ty Navetco có văn bản số 639/NVC phúc đáp văn bản số 2080/SNN-CNTYTS ngày 27.8 của Sở NN-PTNT, theo đó Công ty Navetco kiến nghị dời thời gian công khai, lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường thiệt hại đến sau ngày 20.9.2024.

Theo Sở NN-PTNT đến cuối giờ chiều 9.9.2024, toàn tỉnh có 6.331 con bò sữa bị bệnh tiêu chảy bệnh của 352 hộ/20 xã thuộc các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh và TP.Bảo Lộc; 470 con bò bị chết/195 hộ; 5.619 con hồi phục. Hiện nay còn 242 con mắc bệnh đang được theo dõi, điều trị.

Như Thanh Niên đã thông tin, nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng do nhiễm Pestivirus tauri (BVDV type 2) sau khi tiêm vắc xin Navet-LpVac của Công ty Navetco; trong vắc xin Navet-LpVac của Công ty Navetco có BVDV type 2; kết quả giải trình tự gen của BVDV type 2 có trong mẫu bệnh phẩm và mẫu vắc xin Navet-LpVac có độ tương đồng 100% về nucleotide.