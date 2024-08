Vắc xin tiêm cho đàn bò sữa ở Lâm Đồng dương tính với vi rút gây tiêu chảy

Ngày 16.8, lãnh đạo Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết, Bộ NN-PTNT đã có báo cáo Phó thủ tướng Trần Lưu Quang về bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa tỉnh Lâm Đồng. Theo đó kết quả xét nghiệm 24/24 lọ vắc xin NAVET-LPVAC, do Công ty Navetco cung cấp cho tỉnh Lâm Đồng để tiêm cho đàn bò đều dương tính với Pestivirus. Đây là vi rút có khả năng gây bệnh tiêu chảy trên bò.

Nông dân Lâm Đồng chở bò sữa chết đi chôn LV

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi đàn bò sữa ở 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng) được khi tiêm vắc xin VDNC NAVET-LPVAC thì có hàng ngàn con bò bị tiêu chảy và có gần 300 bò sữa bị chết, nên Cục Thú y cử ngay đoàn công tác vào Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm.

Tại Lâm Đồng, Cục Thú y đã lấy mẫu của bò bị bệnh tiêu chảy, đồng thời mổ khám 3 con bò bị bệnh, chết để lấy mẫu; tổng cộng 17 con bò sữa (12 con đã tiêm vắc xin NAVET-LPVAC; 5 con chưa tiêm vắc xin NAVET-LPVAC không có triệu chứng bệnh. Đồng thời đã lấy 14 lọ vắc xin NAVET-LPVAC, bao gồm 2 lọ đã qua sử dụng; 7 lọ chưa qua sử dụng còn giữ tại tỉnh Lâm Đồng và 5 lọ vắc xin do Công ty Navetco lấy trong kho và gửi cho Cục Thú y để xét nghiệm.

Cục Thú y đã lấy mẫu của bò bị bệnh tiêu chảy để xét nghiệm LV

Các phòng thí nghiệm của Cục Thú y gồm: Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương tại Hà Nội, Chi cục Thú y vùng II tại TP.Hải Phòng, Chi cục Thú y vùng VI tại TP.HCM đã tổ chức xét nghiệm lập lại nhiều lần tổng cộng 51 mẫu nhằm phát hiện các tác nhân gây bệnh trên bò sữa do vi rút (VDNC, vi rút gây bệnh tiêu chảy ở bò) và vi khuẩn (Clostridium, Salmonella, E.coli, tụ huyết trùng trâu bò, Mycoplasma capricolum subsp, Anaplasma sp, cầu trùng) và đã cho kết quả bước đầu.

Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu lấy tại các hộ chăn nuôi bò sữa phát hiện 13/17 con bò (bao gồm 12 bò đã tiêm vắc xin và 1 bò không tiêm vắc xin NAVET-LPVAC) có kết quả dương tính với Pestivirus (bằng phương pháp Real-time PCR). Đây là giống vi rút có khả năng gây bệnh tiêu chảy trên bò.

Kết quả xét nghiệm phát hiện 24/24 lọ vắc xin đều dương tính với Pestivirus, tác nhân gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa LV

Bước đầu xác định được loài Pestivirus tauri (BVDV type 2) tại 5 mẫu (bao gồm 3 mẫu bò chết và 2 mẫu bò sống nhưng có triệu chứng bệnh) đã phát hiện có vi khuẩn Clostridium trên 3 con bò bị chết và 1 con bò bị ốm; vi khuẩn E.coli trên 3 con bò bị chết và 2 mẫu phân; 1 mẫu có vi khuẩn Anaplasma sp.

Không phát hiện các vi khuẩn Salmonella, tụ huyết trùng trâu bò, Mycoplasma capricolum subsp và cầu trùng trong các mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm không phát hiện các loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh trong các mẫu thức ăn và men vi sinh dùng cho bò sữa.

Tuy nhiên, khi đoàn công tác của Cục Thú y lấy và xét nghiệm 24 lọ vắc xin NAVET-LPVAC, kết quả xét nghiệm phát hiện 24/24 lọ vắc xin đều dương tính với Pestivirus.

Đàn bò sữa bị tiêu chảy đang được cơ quan chức năng hỗ trợ thuốc, dịch để chữa trị LV

Căn cứ triệu chứng lâm sàng, mổ khám kiểm tra bệnh tích, kết quả xét nghiệm và giải trình tự gien, Cục Thú y bước đầu kết luận nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng do nhiễm Pestivirus tauri (BVDV type 2) sau khi tiêm vắc xin NAVET-LPVAC của Công ty Navetco.

Được biết, hiện nay các phòng thí nghiệm đang nuôi cấy phân lập vi rút, giải trình tự gien và gửi mẫu đến phòng thí nghiệm tham chiếu của Tổ chức Thú y thế giới để xác định chính xác.

Bò sữa khi nhiễm Pestivirus tauri kèm thêm nhiễm vi khuẩn Clostridium và E.coli sẽ có biểu hiện bệnh nặng và dễ bị chết hơn so với những con bò khác. Bệnh xảy ra chủ yếu trên bò sữa, loài nhạy cảm với thay đổi môi trường nuôi dưỡng, thời tiết và có sức đề kháng yếu hơn so với bò thịt, bò bản địa. Đến nay, chưa ghi nhận bò thịt đã được tiêm vắc xin NAVET-LPVAC do Công ty Navetco sản xuất bị mắc bệnh tiêu chảy.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, bệnh tiêu chảy xuất hiện trên đàn bò sữa tại 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng từ ngày 26.7. Trong 2 ngày qua phát sinh thêm 89 con bò sữa mắc bệnh (trong đó H.Đức Trọng có 41 con, H.Đơn Dương 47 con và TP.Bảo Lộc 1 con) và có thêm 11 bò chết (H.Đức Trọng có 6 con, H.Đơn Dương 5 con). Thống kê đến cuối giờ chiều 15.8, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 5.739 con (bê, bò sữa) bị bệnh tiêu chảy của 327 hộ, thuộc 17 xã của các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh và TP.Bảo Lộc. Trong đó có 291 con bị chết gồm: H.Đức Trọng 79 con, H.Đơn Dương 210 con và Lâm Hà 2 con.