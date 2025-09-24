Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lần đầu hầu tòa về cáo buộc hình sự

Phiên tòa ngày 24.9 cũng đánh dấu lần đầu tiên một cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc hầu tòa về cáo buộc hình sự. Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hiện phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật thị trường vốn, Đạo luật quỹ chính trị và Luật nhận hối lộ để làm trung gian, theo Yonhap.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa tại Seoul ngày 24.9.2025 ẢNH: REUTERS

Cáo buộc đầu tiên liên quan việc bà Kim đã thông đồng với cựu Giám đốc của Deutsch Motors (một đại lý BMW tại Hàn Quốc) để thao túng giá cổ phiếu của công ty và kiếm được 810 triệu won (581.000 USD) tiền lợi nhuận bất hợp pháp từ năm 2010 - 2012.

Cáo buộc thứ 2 liên quan việc bà Kim và cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhận các gói thăm dò ý kiến miễn phí trị giá 270 triệu won từ một người tự xưng là nhà môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Để đổi lại, họ bị nghi đã đề cử cựu nghị sĩ đảng Quyền lực nhân dân Kim Young-sun vào Quốc hội Hàn Quốc cuối năm đó.

Cáo buộc cuối cùng liên quan việc bà Kim đã nhận những món quà xa xỉ trị giá 80 triệu won từ một quan chức Giáo hội thống nhất Hàn Quốc vào năm 2022, kèm theo những lời yêu cầu giúp đỡ.

Nhóm điều tra vụ án của bà Kim đã yêu cầu tòa án đóng băng toàn bộ tài sản trong khi chờ xét xử.

Trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã xác nhận thông tin cá nhân của mình và yêu cầu được xét xử bởi thẩm phán thay vì bồi thẩm đoàn, nhưng không đề cập đến bất kỳ cáo buộc nào, theo Reuters.

Trong khi đó, luật sư của bà Kim phủ nhận toàn bộ cáo trạng. Nếu bị kết án, bà Kim có thể đối diện mức phạt từ hành chính đến 5 năm tù giam.

Chồng bà Kim, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, cũng đang bị xét xử với các cáo buộc liên quan quyết định áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12.2024.