Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị truy tố về cáo buộc tham nhũng

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Yoon Suk Yeol, đã bị truy tố với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ Chính trị và luật về nhận hối lộ, theo thông báo từ nhóm của công tố viên đặc biệt Min Joong-ki.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến tòa án tại Seoul ngày 12.8 Ảnh: Reuters

Cụ thể, bà Kim Keon Hee bị cáo buộc cung cấp tiền cho một âm mưu thao túng cổ phiếu từ năm 2009-2012, và cùng chồng nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí từ một người tự xưng là nhà môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 để đổi lấy việc đảm bảo đề cử cựu nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân Kim Young-sun cho một cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào cuối năm đó.

Ngoài ra, bà Kim Keon Hee còn bị nghi ngờ nhận quà xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất thông qua một pháp sư để đổi lấy những ưu đãi kinh doanh vào năm 2022.

Bản cáo trạng được đưa ra 2 ngày trước khi thời hạn tạm giam trước xét xử hết hạn, và quyết định truy tố đồng nghĩa với việc bà bị giam giữ thêm tối đa 6 tháng nữa. Thời gian giam giữ bà Kim có thể được gia hạn trong trường hợp công tố viên đặc biệt xin được lệnh bắt giữ mới với các cáo buộc bổ sung trước khi thời hạn 6 tháng kết thúc.

Bản cáo trạng của bà Kim khiến bà và chồng trở thành cặp vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên bị bắt giữ cùng lúc, vì ông Yoon cũng bị đang bị giam giữ và bị xét xử về tội danh nổi loạn liên quan việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12.2024, theo Yonhap.

Nhóm công tố viên đặc biệt đã bắt giữ bà Kim vào ngày 12.8 sau khi xin được lệnh bắt giữ với cùng các cáo buộc được liệt kê trong bản cáo trạng.

Nhóm công tố viên đặc biệt đã thẩm vấn bà Kim trực tiếp 5 lần kể từ khi bà bị bắt, dù bà được cho là đã chủ yếu thực hiện quyền im lặng của mình.

Nhóm điều tra cũng đã mở rộng phạm vi điều tra kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra cách đây 2 tháng, trong đó có cả việc đột kích vào một số người bị tình nghi cung cấp đồ trang sức cho bà Kim để đổi lấy việc bổ nhiệm chức vụ hoặc ưu đãi kinh doanh, theo Yonhap.