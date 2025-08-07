Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu bắt cựu Đệ nhất phu nhân

Vi Trân
Vi Trân
07/08/2025 15:46 GMT+7

Cơ quan công tố đã yêu cầu ra lệnh bắt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee sau khi thẩm vấn bà về các cáo buộc can thiệp bầu cử và tội danh khác.

Trong cuộc họp báo ngày 7.8, công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Oh Jung-hee cho biết đội ngũ của ông đã yêu cầu ra lệnh bắt cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, theo AFP.

Công tố viên yêu cầu bắt cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee - Ảnh 1.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến văn phòng công tố viên đặc biệt tại Seoul ngày 6.8

ẢNH: REUTERS

Bà Kim bị cáo buộc vi phạm luật liên quan thị trường vốn và đầu tư tài chính, luật quỹ chính trị. Nếu tòa án đồng ý, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cựu tổng thống và phu nhân đều bị bắt.

Ông Yoon Suk Yeol đang bị giam liên quan vụ án về việc ban bố thiết quân luật hồi tháng 12.2024.

Công tố viên Oh cho biết đã yêu cầu ông Yoon ra lấy lời khai trong vụ án của vợ ông, nhưng đã không thể thực hiện điều này do ông Yoon phản kháng dữ dội và "lo ngại xảy ra thương tích". Theo AFP, cơ quan điều tra tuần trước cũng tìm cách đưa ông Yoon đi thẩm vấn nhưng vị cựu tổng thống kháng cự bằng cách nằm dưới sàn buồng giam và chỉ mặc đồ lót.

"Tôi thành thật xin lỗi vì gây ra rắc rối dù tôi là người không quan trọng", bà Kim nói khi đến văn phòng công tố viên ngày 6.8.

Theo Yonhap, bà Kim bị cáo buộc liên quan việc thao túng giá cổ phiếu, can thiệp việc đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử bổ sung tại quốc hội năm 2022 và nhận hối lộ. Ngoài ra, bà còn bỏ sót một chiếc dây chuyền giá trị khi kê khai tài sản theo quy định.

Cuộc phỏng vấn ngày 6.8 kéo dài nhiều giờ và cựu đệ nhất phu nhân đã bác bỏ những cáo buộc. Ông Yoon khi còn tại vị đã phủ quyết 3 dự luật của quốc hội do phe đối lập kiểm soát về việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt nhằm điều tra cáo buộc của vợ.

Lần phủ quyết gần nhất vào cuối tháng 11.2024, một tuần trước khi ông ban bố thiết quân luật. Ông Yoon Suk Yeol bị luận tội và phế truất vào hồi tháng 4.

Xem thêm bình luận