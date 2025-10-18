Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 18.10.2025: Biến động mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
18/10/2025 08:44 GMT+7

Giá heo hơi biến động mạnh ở 2 đầu đất nước; trong khi các tỉnh phía bắc tăng thì ở phương nam lại giảm mạnh, có nơi xuống còn 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Bắc tăng 1.000 đồng ở nhiều tỉnh thành; cụ thể Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên lên cùng mức với Hải Phòng là 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Sơn La tăng 1.000 đồng đạt 53.000 đồng/kg - mức giá phổ biến của nhiều địa phương trong khu vực. Riêng Lai Châu vẫn giữ giá 52.000 đồng/kg - thấp nhất miền Bắc.

Giá thịt heo trên thị trường ít biến động dù giá heo hơi giảm sâu

Giá heo hơi ở miền Trung là sự giao thoa giữa miền Bắc và miền Nam. Cụ thể, các tỉnh bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An tăng 1.000 đồng lên 53.000 đồng/kg. Ngược lại, nam Trung bộ giảm 1.000 đồng khi Khánh Hòa còn 51.000 đồng/kg và Lâm Đồng 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn giữ giá thấp nhất khu vực, chỉ 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại cũng duy trì mức thấp từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, ở miền Nam giá heo hơi đồng loạt giảm. Mức giảm mạnh nhất 2.000 đồng ở Cần Thơ và Cà Mau còn 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng loạt giảm 1.000 đồng; đáng chú ý là xuất hiện mức giá thấp nhất mới tại Vĩnh Long với 49.000 đồng/kg, mức thấp kỷ lục trong 2 năm qua. Trong khi đó, TP.HCM và thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, Tây Ninh giảm còn 53.000 đồng/kg; Đồng Tháp và An Giang còn lần lượt 50.000 và 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 51.900 đồng/kg. Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục giảm, phổ biến từ 62.000 - 63.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động như cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 103.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 174.000 đồng/kg, giò heo rút xương 108.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg…

Trong khi giá heo hơi biến động trái chiều giữa 2 đầu đất nước thì giá vịt thịt lại tăng mạnh; tại miền Bắc tăng 2.000 đồng lên 38.300 đồng/kg, miền Trung cũng tăng 2.000 đồng lên 37.200 đồng/kg và miền Nam tăng 1.400 đồng lên 34.100 đồng/kg.

