Giá heo hơi hôm nay 16.10.2025: Xuống ngang với giá thành chăn nuôi

Chí Nhân
Chí Nhân
16/10/2025 08:01 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở một số tỉnh thành ở cả miền Bắc và Nam, khiến người chăn nuôi lo lắng khi giá bán đã bằng với giá thành chăn nuôi. Bên cạnh đó, giá vịt thịt cũng giảm khắp 3 miền.

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hà Nội xuống 53.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành trong khu vực. Riêng Hải Phòng là địa phương duy nhất giữ được giá cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg, ngược lại Sơn La và Lào Cai thấp nhất với 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 16.10.2025: Xuống ngang với giá thành chăn nuôi - Ảnh 1.

Giá heo tiếp tục giảm

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Trung duy trì mức thấp; đặc biệt một số nơi đang ở mức thua lỗ như Gia Lai và Đắk Lắk khi chỉ 50.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Một số địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Quảng Trị 51.000 đồng/kg. Ngoài ra, các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Khánh Hòa 52.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương duy nhất có giá 53.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở Đồng Tháp xuống 51.000 đồng/kg trong khi An Giang xuống 52.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở miền Nam có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh thành khi "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM giữ mức cao nhất cả nước với 54.000 đồng/kg còn Vĩnh Long chỉ 50.000 đồng/kg, Cà Mau giữ mức 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 52.300 đồng/kg. Giá heo hơi tại Trung Quốc cũng giảm khoảng 1.200 đồng xuống 41.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối phổ biến từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Giá một số sản phẩm thịt ít biến động cốt lết 101.000 đồng/kg, thịt đùi 103.000 đồng/kg, ba rọi 151.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 176.000 đồng/kg, giò heo rút xương 110.000 đồng/kg, nạc dăm 148.000 đồng/kg…

Cùng xu hướng với giá heo hơi, giá vịt thịt cũng giảm mạnh; tại miền Bắc giảm 2.000 đồng còn 35.000 đồng/kg, miền Trung giảm 1.200 đồng còn 34.600 đồng/kg và miền Nam giảm 800 đồng còn 32.800 đồng/kg.

